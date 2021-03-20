日本7.2級大地震｜網民：印度神童又中　預言災難將持續到這天！

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-03-20 18:56

【日本地震／宮城縣／7.2級／印度神童預言】繼上月中福島縣對出水域發生7.3級地震後，日本宮城縣今日（3月20日）亦發生黎克特制7.2級地震，是日本個多月內第2次7級以上地震，情況引起網民關注，並再次聯想到印度神童六星連珠等預言，更發現到今年底這個月份才是大災難，留言直指「真係靈驗」，有人更分析原來這個月才是印度神童預言所說大災難巔峰，實在要小心留意。

日本宮城縣對開海域發生7.2級地震。（日本氣象局）

日本宮城縣對開海域3月20日下午6時09分發生7.2級地震，震源深度60公里，之後在下午6時18分，再有4.2級地震，震源深度同為60公里；在下午6時26分，再發生4.2級地震，深度為50公里，日本氣象部門更發出海嘯警報。日本放送協會（NHK）報道，宮城縣沿岸或會出現1米高海嘯。

即看日本宮城縣地震災情▼▼▼

日本上月7.3級大地震多人傷

今次是個多月內再有國家發生黎克特制7級以上強震，日本上月中就發生黎克特制7.3級地震，造成逾百人傷，網民隨即再次聯想到印度神童預言，認為「真係靈驗」。

即看日本福島大地震災情▼▼▼

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日本福島外海地震翌日續有餘震 迄今150人受傷

14歲「印度神童」阿南德，曾預言2021年2月太陽、月亮、水星、木星、金星、土星會形成罕見的六星連珠，可能會帶來驚人災難，甚至經濟崩潰。

雖然2月已過，但有網民發現原來阿南德去年亦預言了土星與木星結合，恐對地球造成負面影響，除了引起全球人心恐懼，也會出現更嚴峻情形，例如戰爭、天災、疫情再爆發等，而情況會持續到2021年這一天。而今次新西蘭大地震，令網民再次關注該預言。

印度神童預言情況會持續到這一天，並到這個月才好轉▼▼▼（點小圖放大看）

印度神童更多2021年預言一覽 提7大解決辦法

阿南德對於2021年還有更多預言，但也毋須過份擔心，因他同時提出了7大解決辦法。

阿南德2021年預言一覽▼ ▼ ▼

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阿南德同時提出7大解決危機辦法▼ ▼ ▼

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更多網民意見▼▼▼

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命理大師警告留意5大凶兆＋解決辦法

除了印度神童，相繼有塔羅牌、占星師表示「六星連珠」可能會帶來大災禍，而命理師邱彥龍提出5大凶兆，大家要注意是否已經發生！

即睇5大凶兆詳情▼▼▼

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印度神童預言亦受質疑

其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。所以預言這回事，只供參考。

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）曾預言2020年底將有一場更嚴重的災難，結果新冠肺炎病毒出現變種。（YouTube截圖）