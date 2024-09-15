5種脷苔顏色揭穿你健康狀況　發黑係咩意思？口臭肝火旺點下火？

【脷苔顏色／舌苔顏色】從脷苔（舌苔）就可以看出一個人的身體健康！這就是為什麼，我們去看中醫時，醫生總會要我們「啊～」的給他們看一下。



這次，小編就整理出了5種脷苔的狀況，每天刷牙時不妨留意一下你的脷苔顏色，發現異狀時，就別拖延，快去向醫生求助唷！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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健康的脷苔

身體健康的脷苔會是上面有層薄薄的白色脷苔，下方透出微微的舌頭粉紅色，脷苔會均勻的分佈在舌頭上，只在舌面中部和根部稍微厚一點，然後嘴巴也不會出現口臭。

脷苔發白

如果你吐舌頭的時候，發現上面的脷苔感覺是有一層厚厚的白粉色，就代表你有脾胃虛寒的症狀，容易感到手腳冰冷，在冬天的時候就要特別注意保暖，也可以靠喝薑湯來暖和身體。

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脷苔發黃

舌頭出現黃色脷苔、容易口渴、且容易嘴巴出現苦味，同時還會有口臭的困擾，這些徵狀就是說明你的肝火過旺、胃消化功能也出現問題，你可以多補充水份，並靠吃些降火的食物來改善，有時候，脷苔變黃也是感冒的前兆，自己要找時間多休息。

脷苔發黑

當你發現，舌頭上的脷苔感覺呈現紫黑色，很有可能就是你的腸胃出了問題，在初期的時候，舌頭會先被厚重的白色脷苔給覆蓋，之後才會轉為黑或黃色，這樣的情況也會出現在一些慢性病患者身上，這時候就會建議直接去向醫生尋求專業治療，另外，若你是天生容易緊張、有抽煙習慣或是經常熬夜的人，會出現黑色脷苔的機率也會比較高。

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脷苔出現分佈不均

感覺脷苔像是白斑症患者，一塊有脷苔覆蓋、一塊卻是舌頭直接裸露，分佈不均的樣子，其實是身體在跟你傳遞說，現在的抵抗力很弱，需要好好休息，但如果你的舌頭上是像草莓表面，有一粒一粒的黑點，就有可能是感冒前兆，建議即時就醫，好好調理身體。

脷苔出現裂紋

若你發現，自己的舌頭上出現直線條的裂紋，即代表你的水份攝取不足，才會讓舌頭出現龜裂的狀態，這時候，就是乖乖的多喝水吧！

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