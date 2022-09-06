叫你「1日刷3次牙」有原因　太多太少都唔好　兒童應飯後立即刷牙

想要維持口腔衛生，許多人或許都有「每天三餐飯後刷牙」的習慣。



不過也有的人選擇只刷一次牙，或者一天刷牙次數多達四、五次的狀況。

日本牙科醫師高谷秀雄近來就分享，怎麼樣的刷牙頻率才是最合適的。

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根據高谷在日本媒體「オトナンサー」的專訪指出，一天的刷牙次數如果少於三次，口腔內的環境就容易惡化，造成衛生上的風險。有些人或許在起床後，認為反正也沒有吃早餐，或者早餐吃得比較輕便一些，就省去早上刷牙的習慣，但由於口腔環境在睡眠時處於下滑狀態，因此不管有沒有吃東西，睡醒後都應該要刷點牙。

不過高谷認為，刷牙次數也應該顧及質與量在，並不是刷越多次越好。如果過度清潔，恐怕有傷到牙齦的風險存在。因此配合三餐，保持一天三次的刷牙頻率，且一次至少10分鐘最為適當。另外也不建議太頻繁使用漱口水，除了本身屬於不能吞嚥的藥品之外，用太多更恐怕產生反效果。

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至於飯後刷牙也有訣竅，關鍵在於吃完飯後別立刻就刷，而是先等約30分鐘後再開始。高谷分析，用餐後的口腔會處於酸性狀態，此時刷牙的效果會打折扣，建議先等30分鐘，讓唾液中和口中酸性之後再刷比較好。

不過如果是小孩子，因為齒質較弱、唾液量較多的關係，反而應該吃完飯後馬上就刷牙。

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