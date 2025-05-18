家人每日從公司裝水狂囤50枝　網友見狀感傻眼：是否佔公司便宜？

許多上班族都會在公司裝滿水帶回家喝，不過台灣一名女網友表示，家人每天都會用寶特瓶（膠水樽）、保溫杯從公司帶回來大量的水，目前已累積約50瓶。貼文曝光後，也引發留言區熱烈討論。



原PO在Dcard發文表示，將水壺裝滿帶回家在某種程度上是可以理解的，自己身為學生也會在學校裝水，但家人一天下來帶回3至4瓶水，長期下來累積數量龐大，讓她產生道德上的疑慮，質疑這樣是否算是「占（佔）公司便宜」。

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她補充，其實家中本就有購買桶裝礦泉水，但經常被要求優先飲用這些從公司帶回的水，才讓她覺得太貪小便宜。她也好奇詢問網友意見：「對於這種行為我覺得不妥，但不知道對別人來說是如何？是我的道德標準太高了嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛表示：

「老闆說要把同事當家人，把公司當作家，那我從家裡拿水回家，怎麼了嗎？」、

「在年薪中位數200萬～300萬（台幣）的公司，下班一樣許多人會裝1瓶一、兩升的水回家」、

「沒人想過那個對於公司來講，成本也略等於無嗎，自來水用度在算，1度1000公斤，平均1公斤水約0.015元（以均價15元台幣計），濾心之類的東西成本頂多再多0.015元好了，為了一公升0.03元台幣自以為得計」。



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不過也有網友認為：

「下班自己水杯裝滿離開很正常，但還要各種容器裝，就是貪小便宜了」、

「每次看到都覺得很像乞丐」、

「要關注的是裝的水放太多會不會滋生細菌」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】