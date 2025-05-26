啦啦隊美女退役即曬富士山前大膽「全裸入浴」片：學會了尊重自己

前職籃台北戰神啦啦隊（Taishin Wonders）成員橘兒（賴鈺涵）在上個月完成最終場應援活動後，正式結束長達10年的啦啦隊生涯。



16日在IG分享了獨自前往日本富士山旅行的心得，吐露透過這趟旅程重新審視自我的心聲。

前職籃台北戰神啦啦隊（Taishin Wonders）成員橘兒（賴鈺涵）分享獨遊日本點滴。（IG@_orangelaii）

貼富士山前「全裸入浴」影片惹網民暴動 點圖放大瀏覽：

+ 3

橘兒畢業於逢甲大學材料科學與工程學系，2015年從中職義大犀牛啦啦隊Rhino Angels開啟應援生涯，歷經中華職棒、T1職籃、TPBL職籃等3大時期，前年轉戰Taishin Wonders並擔任隊長一職，於上月17日完成最後一場應援後，宣布正式退役，讓不少粉絲相當不捨。

點圖放大看更多橘兒賴鈺涵的美照：

+ 17

擁有亮麗外型的橘兒在IG發文表示，獨旅讓她更認識自己，知道不是個完美的人，也學會放慢腳步：

不需要變成某些人心中的樣子，成為自己喜歡的樣子。

她坦言這次旅行沒有為了拍美照而強顏歡笑，而是學會尊重自己的獨特，感受到自己又成長了一些。

她也在貼出自己在富士山前泡湯的影片，展現雪白美背，獲得網友熱烈回響，許多粉絲紛紛在貼文下方留言表示：

「好美」

「太幸運了，能看到超美的富士山」

「這部應該要限定訂閱會員制」

「我挑戰開頭就好了，裸湯啊」



【延伸閱讀】「蜜桃臀女神」新寫真集挑戰「上半身全裸」 被爆休息室脫剩內褲（點圖放大瀏覽）：

+ 24

延伸閱讀：

MLB/根本上壘機器！ 金慧成默默追平道奇隊史紀錄

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】