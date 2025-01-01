魔鬼身材YouTuber貼「全裸辣照」推噴血寫真月曆 1日吸過萬Likes
撰文：中天新聞網
出版：更新：
前「反骨男孩」成員艾瑞絲自今年4月退出團隊後，積極經營個人YouTube頻道，並時常分享生活點滴。
近日，她推出2025年寫真年曆，其中一張「全裸辣照」成為網友熱議的焦點。
點圖放大看艾瑞絲最新曝光的「全裸辣照」及更多她的照片：
+15
為宣傳新作品，艾瑞絲在Instagram上發布多張性感宣傳照。一張照片中，她僅穿白色內褲趴在床上，露出白皙的背部與修長的美腿，吸引不少目光。而另一張照片中，她身穿性感內衣，大方展現渾圓的上圍，配合嫵媚的眼神直視鏡頭，並寫道：
留下來過夜吧。
性感氛圍滿分，引發粉絲熱烈討論。
最吸睛的作品則是一張全裸坐在高台上的照片，僅以一條藍色毛巾巧妙遮掩關鍵部位。艾瑞絲特別在內文中強調：
尺度全裸三點不露。
該照片發布後，短短一天便湧入上萬條留言，網友們讚嘆她的自信與身材，甚至有人笑稱:
「想要拿掉浴巾」
「這張對大家來說是個激勵」
【延伸閱讀】全裸笠紙箱上街 韓國噴血女網紅自稱「天使」任人摸胸 下場超慘
點圖放大瀏覽：
+30
【延伸閱讀】「火辣女球迷」被拍即怕醜遮臉 鄰座男竟「粗暴強迫狂搖」全直播
雙手遮臉兼蹲地避鏡頭 慘遭西裝男多次粗暴「抓起狂搖」（點圖放大瀏覽）：
+26
「蜜桃臀女神」新寫真集挑戰「上半身全裸」 被爆休息室脫剩內褲真．裸體展覽！法國博物館要求「遊客全裸參觀」 最多只能穿雙鞋瘋傳越南女「全裸闖海關」 疑不滿要交簽證逾期費用 一怒脫清光「全裸天體渡假村」揭秘：嚴禁凝視他人身體 男生如勃起要這樣做瘋傳咖啡店「真空女侍應」赤裸上身只著圍裙 店家急報警：非員工2女半裸於海灘上演「活春宮」 遭「正義大媽團」打屁股潑沙制止
延伸閱讀：
大谷翔平坐穩2025年年薪王！ 亞洲10球員下季領破千萬美元
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】