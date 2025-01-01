魔鬼身材YouTuber貼「全裸辣照」推噴血寫真月曆　1日吸過萬Likes

前「反骨男孩」成員艾瑞絲自今年4月退出團隊後，積極經營個人YouTube頻道，並時常分享生活點滴。



近日，她推出2025年寫真年曆，其中一張「全裸辣照」成為網友熱議的焦點。

艾瑞絲是前「反骨男孩」成員，今年退團後積極經營個人YouTube頻道。（IG@aries_8248）

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為宣傳新作品，艾瑞絲在Instagram上發布多張性感宣傳照。一張照片中，她僅穿白色內褲趴在床上，露出白皙的背部與修長的美腿，吸引不少目光。而另一張照片中，她身穿性感內衣，大方展現渾圓的上圍，配合嫵媚的眼神直視鏡頭，並寫道：

留下來過夜吧。

性感氛圍滿分，引發粉絲熱烈討論。

最吸睛的作品則是一張全裸坐在高台上的照片，僅以一條藍色毛巾巧妙遮掩關鍵部位。艾瑞絲特別在內文中強調：

尺度全裸三點不露。

該照片發布後，短短一天便湧入上萬條留言，網友們讚嘆她的自信與身材，甚至有人笑稱:

「想要拿掉浴巾」

「這張對大家來說是個激勵」



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PLG上周在台南市成功大學比賽，場邊一場小插曲反成焦點。（YouTube@P.LEAGUE+）

雙手遮臉兼蹲地避鏡頭 慘遭西裝男多次粗暴「抓起狂搖」（點圖放大瀏覽）：

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