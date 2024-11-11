「蜜桃臀女神」新寫真集挑戰「上半身全裸」　被爆休息室脫剩內褲

中信啦啦隊女孩畇二推出首本寫真書《畇許曖昧：畇二Yuner.22》。



她昨（10日）舉辦簽書會，被問到寫真書的最大尺度，她害羞透露有一張照片是她上空全裸，僅用雙手捧住胸部，因為在場都是女性工作人員，所以她很放心。

Passion Sisters啦啦隊女神畇二Yuner推出首本寫真集《畇許曖昧：畇二Yuner.22》（IG@yuner.31）

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畇二說，攝影師在拍攝過程中問她可不可以雙手捧胸，她猶豫了5秒，「因為我沒做過這種嘗試，成品非常漂亮」。

她沒有為了拍寫真而特別減肥，至於最喜歡的身體部位則是屁股：

因為從小學芭蕾，屁股練的翹翹的自己很喜歡，可能也是男生、女生覺得很漂亮的！

她還被同隊友爆料，在休息室非常裸露，畇二則解釋因為都是女生，因為是在很舒服的環境下，她乾脆就直接換衣服，笑說：「會露出我可愛的小內褲，是不會到全裸會遮一下！」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】