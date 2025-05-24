「蒼蠅藏蟲卵」打爆恐噴蛆　網民列出N個殺蠅絕招　哪個最有效？

天氣回暖，家中廚餘不及時處理容易有果蠅、蒼蠅等蚊蟲出現。一名台灣網友在Dcard發文詢問「請問這種蒼蠅直接打爆都會爆蛆嗎」，並附上常見的蒼蠅照片，勾起不少苦主回憶，有人表示「通常很大隻肚子都有一堆蛆，而且會變得滿好打的，只不過我只敢用電蚊拍」。



一名台灣網友在Dcard發文詢問：「請問蒼蠅直接打爆都會爆蛆嗎？」（示意圖／AI生成圖片）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 4

原PO透露家裡很常出現蒼蠅，原本以為是家中環境問題，後來發現是因為屋外有人在餵野狗、飼料灑滿地，導致到處都是蒼蠅群。因為蒼蠅真的很煩又很大隻，所以他都直接拍死，結果每次拍死都會有蛆跑出來，他崩潰表示「那個畫面真的太震驚了」。

貼文下方不少網友共鳴：

「這種超恐怖，都比一般蒼蠅大超多倍」

「我之前把它用膠帶覆蓋，沒多久腹部爛掉跑出一堆蛆」

「想起小時候用殺蟲劑噴，快死掉的時候噴出一堆蛆」

「我為了電蟑螂跟這種蒼蠅特地找了電力超高的電蚊拍」

「之前拿雷射照牠結果牠噴一堆」

「以前都用羽毛球拍打暈，關在透明杯子裡關到死掉，沒有跑蛆出來過」。



【相關圖輯】夏天驚現蟲蟲危機 冷氣機「爬出巨型恐怖昆蟲」網民教驅蟲密技（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

有網友補充，「肉蠅是卵胎生的，幼蟲都直接在母體內孵化，所以把牠打爆都會爆蛆是正常的」。還有人特別提醒，蒼蠅有時候會直接在空中產下蛆並精準空投到肉上，所以建議大家離開座位前記得把食物蓋好，警告：

「不要以為新鮮食物就不會長蛆。」



【同場加映】滅蚊奇招！網民發明「光源驅蚊戰術」半夜不怕被吵醒：屢試不爽（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

延伸閱讀：

吃了30年才知道！便當菜「電話線」竟是舶來品 菜販讚：營養價值驚人

台鐵和仁至崇德間列車因大雨停駛 大水淹過橋面畫面曝光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】