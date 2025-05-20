日綜藝揭「男生最不能忍的女生行為Top8」！去廁所這樣做結不了婚

日本人愛做街頭採訪是出了名的。不管是「今天中午吃了啥」，還是「你最想穿越成哪種拉麵」，他們都能一本正經地做成節目，還能播一整季。



最近，日本電視台就搞了個大動作。在一檔綜藝《獨身女與新婚有田》的特別節目裡，節目小組決定發起一項社會級的靈魂拷問：

女生做哪些事，你覺得絕對不行、結不了婚？

是的，問題就這麼直接。

日本綜藝揭「男生最不能忍的女生行為Top8」（01製圖）

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節目組訪問了8位各有特色的男士，答案五花八門，有點離譜，有點真情實感，更多的是讓人看了忍不住笑出聲。

1. 字醜不行

書法協會要不要考慮你？第一位男生說得很認真：

我真的不能接受字寫得不好看的女生。

他表示，女生就應該寫得一手好字，不然在他心裡會直接打折扣。怎麼說呢……雖然咱也覺得字體工整很加分，但如果因為寫字像醫生處方就直接被pass，未免有點「字體焦慮」。不過他要是出門不帶手機，現場讓女朋友寫字點菜，可能確實蠻重要的。

2. 說話沒水平

這哥是自帶辯論打分錶？第二位小哥也是坦白發言：

說話沒水平、太沒邏輯的女生，我沒辦法接受。

重點是，他說這句話的時候，女朋友就站在旁邊。女朋友臉上寫滿了3個字：「你說啥？」當場空氣凝固，節目組估計差點把鏡頭摔地上。只能說，這位兄弟膽子不小，回家可能要寫一手漂亮的檢討書。

3. 吃相不能太隨性

餐桌禮儀代言人上線！第三位男生選了一個大家都比較容易理解的重點：

吃相太差不太行。

例如發出奇怪聲音、滿嘴食物講話，這種放在哪裡都算是社交減分項。不過他還補了一句：

不只是女生，男生也一樣。

好傢伙，講平等，這哥有點東西。

4. 穿得太少不行

在家也要時尚儀式感？有位西裝革履的上班族說：

熟了之後在我面前只穿一件內衣，我會有點不舒服。

他倒不是保守，而是覺得兩個人在一起也要有基本的「精緻感」。聽起來是個「家居形象守護者」，下班回家依然堅持穿襪子那種。

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5. 上廁所抽紙聲音太大

這哥是不是開了隔音檢測公司？來了，今天的冠軍發言！這位哥們的觀點是：

女生上廁所抽廁紙時聲音太大，會讓我冷掉……應該是『嚓嚓嚓』，而不是『轟隆隆』。

節目組聽完之後都愣了幾秒。聽眾瞬間腦補了一幅「音效教學圖」。不過這哥的觀察力屬實可以去當聲優後期或ASMR主播。只是不知道他平常到底經歷了什麼，讓他對「抽紙聲音」如此敏感。

6. 家裡太亂不行

懂了，是「室內整理派」！另一位小哥比較接地氣：

衣服到處丟、碗筷不洗，我會覺得生活很累。

這一條確實蠻多人能共鳴的，畢竟誰都不想在滿地襪子中間找遙控器。家裡亂點沒啥，但要亂成了迷宮，也確實有點影響感情溫度。

7. 吃壽司沾米飯那邊不行！

壽司禮儀大師到此一遊！有位壽司愛好者表示：

女生吃壽司的時候把米飯那邊沾豉油，我會很在意。

雖然看似小題大做，但可能對他來說這和「喝紅酒加冰塊」一樣觸發了什麼「儀式感崩塌」。不過只要不是強迫別人也這麼吃，個人堅持也無傷大雅啦。

8. 點巴黎水太裝

我就是愛喝氣泡水怎麼啦？最後一位稍長年紀的大叔一開口，大家都以為他要講點睿智的：

我不能接受在小館子裡點巴黎水（Perrier）的女生，感覺太裝了。

怎麼說呢，這大概是「你點礦泉水都行，巴黎水就不行」的老派浪漫吧。節目組和觀眾的反應大概都是：

這都能上升到結不結婚的問題？

也許大叔內心住著一位很講「接地氣」的老靈魂。

看完這些回答，大家又好笑又微微皺眉。不過回頭一想，這其實就像每個人擇偶的小癖好——有人不能接受早上不刷牙喝咖啡，有人不能接受襪子脫了不反過來……只不過節目組一問，大家腦中就冒出各種「奇怪但真實」的點。

所以啊，愛情這件事，不是靠統一標準來篩選，而是找到那個願意和你一起笑著包容小毛病的人。當然，如果你上廁所抽紙聲也很輕，那這位5號哥可能真的會一見鍾情。

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