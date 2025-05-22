抖音百萬親子網紅Emilie Kiser驚傳3歲兒子溺斃！才剛誕下第二胎

抖音網紅艾蜜莉（Emilie Kiser）擁有百萬粉絲，她喜歡分享親子歡樂的影片而受到歡迎。



不料她卻突然停止更新影片好幾天，才驚爆她的3歲兒子竟然溺死。

抖音網紅艾蜜莉（Emilie Kiser）擁有百萬粉絲，因喜歡分享親子歡樂的影片而受到歡迎。（IG@emiliekiser）

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警察局稱，3歲的特里格 （Trigg Kiser） 在後院游泳池中被發現，拖上來時已經失去意識，救護人員抵達後立刻實施心肺急心肺復甦術，隨後立刻送往醫院急救，但住院後幾天仍宣告不治。

艾蜜莉和老公布雷迪於2021年7月迎來了他們的兒子特里格，首次成為父母，2024年9月，他倆再度宣布懷孕好消息。

今年3月次子泰迪 （Teddy）出生，一家四口幸福甜蜜，不料卻面臨喪子的重大悲傷。網友紛紛留言安慰：

不要責怪自己，妳一直都是好媽媽。

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