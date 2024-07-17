為救落水日本丈夫　中國籍妻跟著跳下去　登山網紅夫妻雙雙溺斃

撰文：ETtoday
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一對熱愛登山的網紅夫妻檔在日本驚傳喪命。
根據同行山友說法，41歲丈夫渡河時，不慎被湍急水流捲走，而35歲妻子為了救人，竟也跟着跳入水中，最終雙雙溺斃。

登山界小有名氣的夫妻網紅　疑救夫心切縱身一躍同被急流淹沒

41歲日籍丈夫伊藤翼、35歲中國籍妻子阿古（Agu）熱愛登山，在兩國戶外運動圈小有名氣。（IG@tbs0412）

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南華早報等傳媒報道，41歲日籍丈夫伊藤翼、35歲中國籍妻子阿古（Agu）熱愛登山，在兩國戶外運動圈小有名氣，去年2月才結婚。

如今卻被家屬證實，6月29日在日本岐阜縣登山時，死於一場溺水意外。

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事發河流寬度約80米、深度約20米，由於前一天暴雨，水位高漲且水流很快。

一行人渡河時，伊藤翼被急流捲走，阿古救夫心切而縱身一躍，卻也很快就被淹沒。

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5小時後，搜救人員在下游300米處尋獲2人遺體。當局證實，2名死者都有穿救生衣，但被緊急送醫後仍宣告身亡，死因皆為溺斃。

伊藤翼的妹妹表示，由於收到太多私訊關切與哀悼，才決定在Instagram證實噩耗。她說，哥哥和嫂嫂「應該在天堂一起爬山了」。

伊藤翼生前最後一篇貼文是在6月28日，也就是發生意外的前一天，記錄夫妻倆在日本小浜灣海蝕洞「蘇洞門」垂降的經歷。

親友與粉絲們紛紛留言哀悼：

「我一直都很期待你們的貼文，聽到這個意外令我很震驚」
「我很欽佩他總是精彩又具挑戰性的登山活動」
「我從他的精神上學到很多，更別說登山技巧了」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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