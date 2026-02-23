尷尬拜年！港女深圳買$XXX貴價賀禮　打開見真身崩潰：大吉利是咩

【農曆新年／馬年2026／人日／賀禮／北上消費／盒馬鮮生】今日（2月23日）是初七「人日」，不少人會拆利市拆賀禮，但這也太離譜了吧！有女讀者向《香港01》表示，她與丈夫早前北上到深圳皇庭廣場「盒馬鮮生」以168元人民幣（約180港元）購買糕點賀禮送親戚，詎料打開發現驚嚇一幕，當場感到相當尷尬，直呼「大吉利是咩！」。



有女讀者向《香港01》表示，早前到深圳皇庭廣場「盒馬鮮生」以168元人民幣（約180港元）購買糕點賀禮送親戚，詎料打開發現驚嚇一幕。（盒馬鮮生網頁截圖）

「點估到會係咁……」該女讀者向《香港01》表示，她與丈夫於2月7日晚上7時許到深圳皇庭廣場「盒馬鮮生」，以168元人民幣購買糕點賀禮，待農曆新年時送予親戚。

港人妻北上買賀禮送親戚

從相片見到，女讀者購買了「錦繡甄禮低糖糕點禮盒」，外觀精美，寫明內附「低糖燕麥茯苓糕」、「低糖烏龍茶西洋參糕」、「低糖人參石斛糕」和「低糖玫瑰靈芝糕」。

禮盒寫明內附「低糖燕麥茯苓糕」、「低糖烏龍茶西洋參糕」、「低糖人參石斛糕」和「低糖玫瑰靈芝糕」。（讀者提供）

女讀者在深圳皇庭廣場「盒馬鮮生」購買了「錦繡甄禮低糖糕點禮盒」等物品。（讀者提供）

打開賀禮驚見真身崩潰

到2月18日年初二，女讀者與丈夫到年長親戚家拜年，開開心心送上禮盒賀禮，沒想到打開禮盒頓時晴天霹靂，內裏竟然「空空如也」，只是「空盒」，場面相當尷尬，幸而親戚未有介懷，惟仍感氣憤，「梗係尷尬，好唔吉利！兩手揈揈咁，唔講以為整蠱親戚，好彩親戚唔介意」。

女讀者打開禮盒發現內裏竟然「空空如也」，只是「空盒」。（讀者提供）

女讀者打開禮盒發現內裏竟然「空空如也」，只是「空盒」。（讀者提供）

女讀者打開禮盒發現內裏竟然「空空如也」，只是「空盒」。（讀者提供）

女讀者強調，當時在「盒馬鮮生」選取了較後位置的禮盒，並非誤取禮盒展示樣板，直至送親戚前從未打開，加上禮盒本身有一定重量，沒想到會發生今次事件，感嘆以後一定要檢查清楚。

女讀者當日發現問題後，已即時透過WeChat微信向「盒馬鮮生」反映，但至截稿前尚未回覆。

女讀者發現問題後，已即時透過WeChat微信向「盒馬鮮生」反映。（讀者提供）

網民：好離譜

女讀者事後於網上訴苦，有網民批評離譜，「空盒是大『凶』之兆，意頭不好，好離譜，一定要追究到底！」，亦有網民認為可能禮盒放在超市時被人「偷走內餡，留低個盒」，提醒下次購物時一定要檢查清楚。