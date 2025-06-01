日媒調查發現35%男性竟因一特質被拒愛：女性更重視決斷力和主見

根據日媒「SPA!」報導，許多日本男性在結婚聯誼活動中發現，僅有「溫柔」這一特質並不足以成為女性眼中的理想伴侶。「好人卡」問題在30歲以上的未婚男性中尤其明顯，約有35%的人表示：「能與女性保持良好關係，卻難發展為戀愛或婚姻。」



【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 4

報導提到，許多男性為了討好女性，往往過於迎合對方的需求而缺乏主見，結果給人「不可靠」的感覺。一位38歲的男性表示，他與女性約會時總是遷就對方，後來女方卻斷了聯絡。對方表示：「他很好，但沒有自己的想法，讓人感覺無法依靠。」文章指出，女性在考慮結婚對象時，更重視的是男性的決斷力和主見，認為這能體現伴侶的責任感與可靠性。

此外，許多女性也表示，婚姻生活中不僅需要溫柔體貼，更需要雙方共同承擔家庭責任，面對各種生活難題時，能夠果斷且有效地提出解決方案。一些女性指出，「溫柔」並不代表凡事都依賴對方或逃避衝突，而是在尊重對方的基礎上，勇於表達自我立場，建立真正意義上的平等關係。

【相關圖輯】兩性專家證實「擁有這5種人格特質的男人」最易讓女生「沉船」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

也有網友認為，「你是個溫柔體貼的好人」只是一種委婉的拒絕方式，實際上女性想要的是共同經營家庭的伴侶。另一位網友指出，婚姻需要的並非單純的溫柔，而是能夠共同面對問題、做出決策的能力，以及對彼此差異的尊重和理解。由此可見，體貼溫柔固然重要，但更應學會適當表達自我想法，才能成為女性想與之共度未來的理想伴侶。

【相關圖輯】帥氣有錢不代表有異性緣！男生若有這「三個特質」嚇跑全世界女生（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

延伸閱讀：

全聯新上架1款「網紅冰淇淋」！一票網友哀號：超難搶

香蕉價格崩盤？他曝2個月「龐大價差」 婆媽搖頭：還太貴

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】