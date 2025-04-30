因為胸圍鬧分手？男友嫌女友內衣看不到集中效果　網民反應兩極

有一名女網友在台灣論壇Dcard上以「因為一件內衣分手」為題發文，她抱怨因為一件內衣的問題，與交往多年的男友吵到準備分手。



她表示，男友說「胸前怎麼一點形狀都沒有」，還嫌她「女生要穿可愛一點的內衣吧」，讓她感到無法忍受，因此考慮「這種人是不是該放生？」

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在文章中，這位女網友詳細描述了兩人的對話。她詢問男友是否認為沒穿可愛內衣就不是女生，男友雖然否認，但仍堅持「看不到集中效果=不性感」，希望她穿得可愛一點。女網友反問：「我穿內衣是為了你，還是為了我？」這樣的對話讓她懷疑男友是否真的在乎她的感受。

這位女網友透露，兩人原本計劃在八月前往釜山旅行，但因這次爭執已經取消行程。她坦言，曾反思自己是否反應過大，但最終認為男友並未考慮她的感受。她不禁質疑：「是我太玻璃心，還是他太沒品？」兩人從大一即相戀至今都已出社會，結果只因為一件內衣搞到要分手，讓她覺得「真的很可笑」。

此貼文一出，引發網友熱議。許多人為她抱屈，認為男友過於挑剔，甚至有人表示，

「是在選內衣還是在選女友？」

「這種愛挑剔的男友可丟」



也有網友指出，情趣應該來自雙方的自願與正面鼓勵，而非單方面的要求。

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然而，也有部分網友認為此事有些小題大作，建議兩人不如分手算了。有網友表示，

「他應該是想要看你穿可愛的內衣吧，畢竟人類是視覺動物」



但同時也質疑兩人交往五年，竟然連這種對話都如此不留情面，令人擔憂。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】