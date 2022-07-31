千祈咪同呢種人拍拖！15個跡象反映對方極自戀　不分男女一樣係渣

很多事件的發生並不是偶然，並不是毫無徵兆的，甚至可以說破裂的跡象在很早之前就有了警示，只是當事人未能察覺罷了。比如陷入自戀型模式的人，總是會無意識破壞感情中的美好甜蜜......



你覺得自己在關係裡如履薄冰，害怕自己哪裡做得不夠好，他就會苛責於你，或者好多天不聯絡嗎？

抑或，你發現他的需求開始淩駕於你的需求之上。任何時候，你都會優先選擇滿足對方、遷就對方，只為了讓對方滿意。然而，無論你多麼為他著想，他也不感激。對你的一切付出都視為理所當然... ...這有可能就是「自戀型人格」在作祟！

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一、優越感和權利

優越感是自戀者的首要標誌。這不同於單純的自信。自戀者的世界充滿了好／壞、優／劣和對／錯。在那裡有一個明確的等級制度，而自戀者在最高層，這是他唯一感到安全的地方。自戀者必須是最好的，最正確的，最有能力的；一切按自己的方式去做，擁有一切，控制每一個人。有趣的是，自戀者也可以通過在一段時間內做最壞的、最錯誤的、或最生病、最沮喪或受傷的人來獲得這種優越感。接下來，他們會覺得有權利得到撫慰性的關心和補償，甚至有權傷害你或要求你道歉，以此讓「事情變得公平」。

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二、過於需要注意和認可

另一個核心的自戀特徵是需要持續的關注，哪怕只是在家裡跟在你身後，讓你幫忙找東西，或者不停地說點什麼來吸引你的注意力。對自戀者來說，只有當認可來自他人時才有意義。即使擁有認可，也於事無補。自戀者對認可的需求彷彿就是一個漏斗。你傾注了積極的、支持的話語，就這麼從另一頭流出，消失了。不管你怎麼告訴自戀者你愛他們，欽佩他們，或者贊同他們，他們永遠都覺得這不夠，因為他們內心深處不相信任何人能愛他們。儘管自戀者自我陶醉，誇誇其談，但他們實際上非常缺乏安全感，害怕不合格。他們不斷地試圖從別人那裡獲得讚揚和認可，以支撐脆弱的自我，但無論得到多少，他們總是想要更多。

三、完美主義

自戀者有著對所有事都追求完美的極其高度的需要，我們可以通過這一點來發現一個自戀者。他們相信他們應該是完美的，你也應該是完美的，事情應該完全按照預期發生，生活應該按照他們的預想來進行。這是一個極其不可能的要求，這會導致自戀者在很多時候感到不滿和痛苦。對完美的要求導致他的不順心。

四、非常需要控制

試圖控制一切是典型的自戀行為。因為自戀者總是對不完美的生活方式感到失望，所以他們想盡可能多地控制它，並根據自己的喜好塑造它。他們希望並要求控制一切，他們的權利感讓他們覺得應該控制一切。自戀者總是有一個故事情節在他們的互動中每個「角色」應該說什麼和做什麼。當你不按預期行事時，他們會變得非常沮喪和不安。他們不知道下一步會發生什麼，因為你已經脫離了劇本。他們要求你按照他們的想法說和做，這樣他們才能得出他們想要的結論。你是他們內心戲裡的一個角色，不是一個有自己想法和感情的真正的人。

五、缺乏責任感——指責及推卸責任

缺乏責任感是自戀者的明顯表現。雖然自戀者想要控制自己，但他們永遠不想對結果負責，除非，當然，一切都按自己的方式進行，他們期望的結果發生了。當事情沒有按照他們的計劃進行，或者他們覺得被批評或者不夠完美時，自戀者會把所有的責任都推給你，一定是別人的錯。有時，這種責難被泛化為一個群體，比如所有的老闆、所有的老師等等。另一些時候，自戀者會選擇一個特定的人或規則去責怪，比如他的母親、法官或者是限制他做想做的事情的法律。然而，最常見的情況是，自戀者責怪一個人，乃是他生命中最親密、最依戀、最忠誠、最愛你的人。為了保持完美的外表，自戀者總是要責怪別人或別的點什麼。指責你是最安全的，因為你最不可能離開或拒絕他。

六、缺乏界限

許多人缺乏界限或經常跨越他人的界限，但在自戀者中，這是常態行為。自戀者並不能準確地看到他們和你的邊界。他們很像2歲的孩子。他們相信一切都是屬於他們的，每個人的想法和感受都和他們一樣，每個人都想做同樣的事情。如果一個自戀者想要你的東西，他會不遺餘力地想辦法通過堅持、哄騙、要求、拒絕或撅嘴來達到目的。這些都是常見的自戀行為。

七、缺乏同理心

自戀者幾乎沒有同情心；這種缺乏同情心是自戀的一個標誌。自戀者常常會比較自私和只考慮自我，通常無法理解別人的感受。他們希望別人的想法和感受與他們一樣，很少考慮別人的感受。他們也很少道歉，表示悔恨或內疚。

一些自戀者也缺乏對感情本質的理解。他們不明白自己的感受是如何發生的。他們認為自己的感情是由自己以外的人或事物引起的。他們沒有意識到是他們他們自己的生理反應，想法和分析引發了他們的感覺。簡言之，自戀者總是認為你喚起了他們的感覺，尤其是消極的感覺。他們的結論是，因為你沒有遵循他們的計劃，或者因為你讓他們感到脆弱，你應該受到責備。

這種缺乏同情心使得自戀者想建立真正關係和情感聯繫變得困難或不可能。他們無法注意到其他人正在想些什麼。

八、將一切視為威脅

儘管自戀者對他人的威脅、憤怒和拒絕非常敏感，但他們經常誤讀微妙的面部表情，通常傾向於將面部表情解釋為負面。除非你戲劇性地表現出你的情緒，否則自戀者不會準確地感知你的感受。在自戀者緊張和憤怒的時候，就算你說「對不起」或「我愛你」也會適得其反。他們不會相信你，甚至可能誤以為你的評論是攻擊。

另外，如果你的言辭不一致，自戀者很可能會做出錯誤的反應，或者產生抵觸情緒。這就是為什麼自戀者經常把諷刺誤解為真正的同意，或者把別人開玩笑理解為人身攻擊。缺乏正確閱讀肢體語言的能力，這是自戀者的一個普遍特徵，也是自戀者對你的感受缺乏同理心的原因之一。他們看不到你的感受，也無法正確地解讀他們，總的來說，他們不相信你和他們有任何不同的感覺。

九、感情用事

你可能犯了一個錯誤，試圖用理性和邏輯來說服自戀者去理解他的行為給你帶來的痛苦。你認為如果他明白自己的行為傷害了你，他會改變的。然而，你的解釋對自戀者來說是沒有意義的，他似乎只知道自己的想法和感受。雖然自戀者可能會說他們理解，但他們真的不理解。

因此，自戀者的大多數決定是基於他們對某事的感覺。他們必須擁有那輛紅色跑車，這完全取決於他們駕駛它的感受，而不是看這對於家庭或是預算來說，是一個好的選擇。如果他們感到無聊或沮喪，他們就會想要搬家、結束關係或是開始新的事業。他們總是指望外界的人或事來解決他們的感受和需要。他們希望你同意他們的「解決方案」，如果你不這樣做，他們會憤怒和怨恨。

十、分裂

自戀者的性格分為好的和壞的兩部分，他們也把他們關係中的一切分為好的和壞的。任何消極的想法或行為都要歸咎於你或其他人，而他們只負責一切積極和良好的事情。他們否認自己的消極言行，卻不斷指責你不贊成。在他們的記憶中，要嘛是完全好和美妙的事情，要嘛是壞和可怕的。他們似乎不能把這兩種結構混為一談。

幾個關於自戀者的分裂行為的例子：馬蒂認為整個假期都被破壞了，是有史以來最糟糕的，因為酒店房間沒有達到他的期望，天氣也不完美。鮑勃被責怪了20年，因為儘管他在暴風雪中被困在芝加哥，但他妻子生第一個孩子時他不在家。愛麗絲的丈夫不理會她對3萬美元的園林美化費用的擔心，因為他喜歡。

自戀者無法看到、感受或記住一個情境中的積極和消極。他們一次只能處理一個視角。

十一、害怕被拒絕和嘲笑

自戀者的一生都被恐懼所驅動和激勵。你不會一開始就認為這是自戀者的標誌，因為大多數自戀者的恐懼被深深地埋藏和壓抑。他們總是害怕被嘲笑、拒絕或犯錯。他們可能擔心細菌，擔心失去所有的錢，擔心受到情感或身體上的攻擊，擔心被視為不好或不充分，或者擔心被拋棄。這使得自戀者很難，有時也不可能信任別人。

事實上，你的關係越親密，他們就越不信任你。自戀者害怕任何真正的親密或脆弱，因為他們害怕你會看到他們的缺點，並評判或拒絕他們。再多的安慰也沒有什麼作用，因為自戀者深深地憎恨和拒絕自己可恥的缺點。自戀者似乎從不相信別人的愛，他們不斷用越來越糟糕的行為來考驗你，試圖找到你的崩潰點。他們對被「發現」或被拋棄的強烈恐懼似乎從未消散。

十二、焦慮

焦慮是一種持續的，模糊的感覺，即一些不好的事情正在發生或即將發生。有些自戀者通過不斷地談論即將發生的厄運來顯示他們的焦慮，而有些人則隱藏和壓抑他們的焦慮。但大多數自戀者把焦慮投射到他們最親密的親人身上，指責他們消極、不支持、精神不好，不把他們放在第一位，不回應他們的需求，或者自私。所有這些都是為了把焦慮轉移到所愛的人身上，試圖讓自己感覺不到。當你感覺越來越糟，自戀者感覺越來越好。事實上，當你感到焦慮和沮喪的時候，他會感覺更強大，更優越。

十三、深深壓抑的羞恥

自戀者不會感到內疚，因為他們總認為自己是對的，而且他們不相信自己的行為真的會影響到別人。但他們有很多羞恥感，羞恥感是一種很深地很長久的信念，覺得自己是很糟糕或很壞的人。所有的不安全感，恐懼，和被拒絕的特質被深埋在自戀者壓抑的那一部分，他一直在警惕，以躲避每個人，包括他自己。自戀者對所有這些被拒絕的想法和感覺深感羞愧。隱藏他們的弱點是自戀者假裝自尊或虛假自我的必要條件。然而，這最終使它們不可能完全真實和透明。

十四、無法真正脆弱

由於自戀者無法理解感情，缺乏同情心，以及不斷需要自我保護，他們無法真正地愛他人或與他人建立情感上的聯繫。他們不能從別人的角度看世界。他們本質上承受著情感上的盲目和孤獨。這使得他們往往很需要情感的慰藉。當一段關係不再令人滿意時，他們往往會重疊關係或盡快開始一段新的關係。他們迫切希望有人能感受到他們的痛苦，同情他們，讓一切都如他們所願。這是一種相互依賴的形式，只是他們對你的痛苦或恐懼，甚至你日常需要的關心和同情，幾乎沒有反應能力。

十五、不能作為團隊的一部分交流或工作

深思熟慮的合作行為需要真正了解對方的感受。對方會有什麼感覺？這個動作會讓我們倆都高興嗎？這將如何影響我們的關係？這些都是自戀者沒有能力或動機去思考的問題。不要指望自戀者理解你的感受，為了你的利益而屈服或放棄他想要的任何東西；這是無用的。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】