UNIQLO禁忌超多人誤犯？隨時好心做壞事　員工證實：會被店長罵！

UNIQLO、Zara等國際服裝品牌受不少民眾喜愛，但有台灣網民發現試穿完，店員總是會說「不需要的給我就好囉」，但該名網民出於好意將試穿過的衣物自行掛回架上，讓店員不用整理穿過的衣服，怎料貼文吸引眾多服飾業者搖頭，請求試穿完都給店員：「因為你掛的不正確我們也是要重新整理」。



UNIQLO、Zara等國際服裝品牌受不少民眾喜愛。（unsplash＠Cristine Enero）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 11

一位台灣網民在Threads分享，自己每次至UNIQLO或ZARA等服飾店試穿後，常會被店員提醒「不需要的給我就好囉」，即便如此，他仍習慣拒絕，拎著一兩件假裝要買，其實是走出試衣間再默默掛回架上。

許多網民也在留言區分享看法：「跟我一樣，尤其我常常一次就試穿四五件，感覺全都說不要好像有點過份，還會跟他們說這件我ok！假裝快樂的帶走，然後再自己默默上架」、「我也是！！！我都會照尺寸掛回去，不會折的才給店員」；但另一派則認為：

「我覺得沒有必要，到頭來店員還是得全部重新檢查一次，細節很多的」

「我看到出來你的想法很好，可是如果不能完全恢復原狀，還是交給店員更為合適」。



【相關圖輯】台網紅帶女到Uniqlo大便 稱「衣服上有公主屎味」道歉變火上加油（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

貼文也釣出一票服飾業回應：

「服飾店店員路過，如果試穿完，真的沒辦法掛到正確的位子及掛法，拜託試穿完都給店員，不要自己拿去掛，因為你掛的不正確我們也是要重新整理」

「做過UNIQLO之後都試穿完恢復原樣再還給他們」

「如果你不是百分之百正確的能整理還原成原本的樣子，衣架不能放反、尺碼和衣服要符合、夾褲子的夾法要夾對，放回去還要放對尺寸順序，那你還是不用客氣直接還給店員整理就好」

「我以前是做百貨公司，我比較希望試穿的全部都給我，客人掛上去的都很災難，扣子扣錯、掛錯地方等等，大概只有5%是掛正確的，我們要花更多時間去整理 」。



服飾業者進一步解釋：

「如果試穿完，真的沒辦法掛到正確的位子及掛法，拜託試穿完都給店員，不要自己拿去掛，因為你掛的不正確我們也是要重新整理，如果大家都這樣亂掛，我們就要花更多時間去整理，整理不完我們就會被店長罵，之前我整理過一區，在下一區時，店長就跑來罵我上一區根本沒整理完，真的不知道位子可以直接拿給店員說忘記從哪裡拿請他幫你放回去，不要隨手亂掛，有些折的衣服長很像，但會有差異，也不要亂折亂放，還有有些服飾店會分男女衣架，不知道也不要亂套，還有整籃不要的衣服也可以拿給店員，不要藏到某一個角落，這樣只會顯得這位客人很沒有素質」。



【相關圖輯】日本旅遊中伏｜東京UNIQLO買衫「被多收錢」 其他網友：我也試過（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 20

延伸閱讀：

快訊／藝人NONO一審「僅一罪」判2年半 士檢不服提上訴

【本文獲「TVBS」授權轉載。】