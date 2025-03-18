牛仔褲多久洗一次？怎樣清洗、晾曬？一文看清Uniqlo建議清洗方式

牛仔褲怎麼洗大揭秘！有一名網友在threads上以「我在這聲明，牛仔褲就是不能洗，洗了就是會變形，就是會不一樣，顏色也會變，到底是誰在洗牛仔褲，牛仔褲就是不能洗呀」為題發文，引發許多網友討論。



有許多種說法，有人認為牛仔褲是不需要洗的，但也有人認為不洗十分不衛生，但洗了又怕褪色變形，而其實日本服飾品牌Uniqlo也替大家解答了牛仔褲的正確洗法，一起看下去！

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牛仔褲怎麼洗？日本服飾品牌Uniqlo給出正確解答！

一名網友在threads上以「我在這聲明，牛仔褲就是不能洗，洗了就是會變形，就是會不一樣，顏色也會變，到底是誰在洗牛仔褲，牛仔褲就是不能洗呀」為題發文，掀起大量網友討論：

「可是牛仔褲不洗穿久會有一個味道」、

「不洗久了汗水會殘留在纖維，導致細菌滋生，進而纖維氧化變黃，並且會容易斷裂，所以穿久不洗會變成又黃又破，只要有適度清潔或者抑菌，就可以延長壽命，我曾經穿壞3條牛仔褲驗證過這變化」、

「牛仔褲沒沾到汗水一個月沒洗不會怎樣，但是台灣高溫高濕怎麼可能不流汗？」



牛仔褲正確清洗方式大公開！

UNIQLO曾經分享牛仔褲的清洗方式，表示牛仔褲可以「翻面單獨」清洗，若要機洗適合「低轉速，常溫」的短時間清洗，為了避免牛仔褲的扣子和拉鍊相互碰撞，放入翻面後，記得再放到「洗衣網」中洗滌可以更加避免牛仔褲受損，可以的話盡量別使用清潔劑，但為了維持衣物的清潔感，可以改選不含螢光劑、漂白劑、柔軟精的中性洗滌用品！因螢光劑會使深藍色變黃，漂白劑會使產品顏色不均勻，柔軟精則可能會因產品的顏色較深，而對其他物品產生染色的影響，為了防止牛仔褲褪色，可搭配溫和的手揉洗法，且清洗次數盡量減少是個重點。至於牛仔褲該如何手洗，可將牛仔褲翻面用常溫的水，且不使用清潔劑，用手輕輕揉捏3分鐘左右再進行脫水，這樣的方法能讓牛仔褲減少褪色、變色問題。

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而牛仔褲該怎麼晾曬？UNIQLO指出，「倒掛曬」能夠更有效減少皺褶的產生，且盡量避開烘衣機，因其高溫恐會讓褲子質地受損，且牛仔褲也可能會因日曬而變色，建議褲子翻面後在室內陰乾是最推薦的，可以的話，在通風良好的地方曬是最好的。

至於為何選擇倒掛曬呢？UNIQLO說明，因整體重量朝下，能有效減少衣物經洗滌後產生的皺褶，也可有效預防衣物縮水。

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