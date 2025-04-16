29歲男重100KG！重度脂肪肝需減肥　1原因花$XX萬買課程後續慘了

花錢減肥也需要保持理性！內地1名29歲重100公斤胖漢在身體驗查時驗出有重度脂肪肝，到健身室跑步減肥時被年輕女教練推銷課程，對方有時更會在他面前痛哭說要跑業績有壓力。胖漢經不起游說，前後花了15萬（人民幣，下同，約16萬港元）購買課程，且要從多個平台貸款支付，未料健身室今年初突然關門大吉，而他的貨款仍要償還。內媒發現有逾120名民眾疑被騙，其中更包括1名殘障人士購買逾30萬（約32萬港元）課程。



然而，許多網民對苦主的遭遇不表同情，認為事主明顯中美人計，「15萬貸款辦卡多半色心」、「應該是美女教練，色字頭上一把刀」。



男事主患重度脂肪肝想減肥，到健身室跑步時被女教練說服買課程。（微博《1818黃金眼》截圖）

女教練為小余設計課程和安排菜單。（微博《1818黃金眼》截圖）

小余前後花費15萬人民幣買課程，現時血本無歸。（微博《1818黃金眼》截圖）

年輕女教練勸買減肥課程

內媒報道，杭州29歲男子小余（化名）身高1.74米、體重200斤（約100公斤，即約220磅），去年底身體驗查發現患重度脂肪肝決心減肥，便到當地1間叫奧威克的健身室跑步。小余跑步時被1名張姓年輕女教練搭訕，游說他購買課程，他初時買了半年共72節課，要價約2.4萬（約2.6萬港元），並會安排減肥計劃和餐單。

胖男到健身室跑步，女教練前來說服他購買減肥課程。（微博《1818黃金眼》截圖）

內媒發現多名消費者在涉事健身室購買課程後中伏。（微博《1818黃金眼》截圖）

涉事健身室後來關門大吉。（微博《1818黃金眼》截圖）

女教練哭求簽新單 事主：我比較心軟

1個月後，張教練又建議小余參加優惠活動，他又分7次購買課程。有次張教練向他提到，自己要「跑數」需簽9萬元（約9.6萬港元）的課程績效，否則無法達成自己轉作正職的心願，「在我面前哭，哭得可傷心了，我比較心軟」。健身室當時承諾可先辦課程，後面用「退課」方式將錢退回，之後又出現類似情節叫他多買課程。

到今年1月，張教練指健身室要修水管暫時不能上課，後來找他吃飯，「跟我說健身房應該跑了」。他共貸款購買了15萬元的課，事後覺得是有預謀的，還發現其他消費者受騙。該名張教練接到內媒記者電話時，一表明身份即掛線。小余決定循法律途徑追討，而浙江省健康體重指導中心已介入個案幫助他減肥。

有殘疾人士在該健身室購買逾30萬人民幣課程。（微博《1818黃金眼》截圖）

誘殘障人士購買30萬課程

內媒認為事件屬「圈錢跑路」騙局，最誇張個案是有殘障人士在該健身室買了30多萬元課程，其母不忿指「他本身是殘疾人，健什麼身」，又指兒子本身根本沒錢，是被誘導辦理多張信用卡預支，多個內地部門介入後，健身室方面僅退還了15萬元就失聯。

涉事健身室短期內發生過多次負責人變動，均說現時已跟該健身室無關，商場方面指健身室單方面停業，已有126名顧客進行維權登記，但他們都聯絡不到負責人，商場也收不到租金和管理費。

網民：這是美人計啊

許多網民認為是明顯騙局，但均揶揄當事人中美人計，「一眼奔教練去的」、「這是美人計啊」、「15萬貸款辦卡多半色心」、「你這15W（萬）砸下去，不想跑都不行」。

（綜合）