催眠減肥法！美女靠對自己洗腦激減18公斤　教學片狂吸400萬點擊

美國密西根州一名女子用「自我催眠」的方式成功減重，還因此在TikTok上爆紅，影片觀看次數直逼400萬！



她在影片中分享自己的減重秘訣，說自己就是靠著對自己「洗腦」，假裝自己已經瘦了，真的成功減掉40磅（約18公斤）。

尤里爾用「自我催眠」方式成功減重，在TikTok上爆紅。（TikTok截圖）

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據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名女網友尤里爾（Leaha Ureel）分享自己靠著「潛意識的力量」成功減重，特殊減重方式引發網友討論。她表示，自從決心減肥之後，每天告訴自己：

我已經是瘦子了。

沒想到真的成功減掉18公斤。

尤里爾說，她發明的減肥方法，是運用心理學上的「視覺化練習」，過程中不斷想像自己已經達成目標，讓大腦逐步改變行為模式。這個方法不只讓她瘦身成功，還讓這個「家裡亂糟糟的人」愛上打掃。尤里爾笑說自己就是讓大腦「弄假成真」，久了之後就真的覺得自己喜歡打掃。

肥胖專家賈西亞-韋伯醫師（Meghan Garcia-Webb）認為，尤里爾使用的是一種正面的心理暗示，這種方法在教練領域很常見，核心概念就是先扮演那個已經達到目標的自己，進行「逆向工程」，進而成功轉換身份轉換。

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換句話說，想減肥的人應該思考：

我達標以後會有哪些生活習慣？我一天的作息應該是怎樣？我在工作、派對、回家後會做些什麼？

一旦開始「以目標版的自己」行事，大腦就會逐步接受這個新身分，縮短現實與理想之間的差距。

不過賈西亞-韋伯也提醒，若想像中的「理想自己」擁有不健康的生活習慣（如濫用咖啡因、過度節食），可能反而危害健康。因此，她建議設定目標時，應以「更健康的自己」為方向，而非單純追求體重數字。

賈西亞-韋伯強調，當目標是成為更健康的自己時，這個身份就能透過日常行動來達成，而不是讓自己被體重計上的數字綁死。

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