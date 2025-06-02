雞場現神秘偷雞賊！監視器意外拍到石虎媽媽教BB「爆竊」珍貴影像

彰化縣芬園鄉寶山小學附近一處養雞場，近來飼主發現雞隻減少及疑似石虎行蹤。



向縣府通報，透過紅外線感應感測相機監控，拍到一隻小石虎端坐在後，觀看石虎媽媽示範如何爬進圍網破口的珍貴畫面，飼主則依生態服務給付計畫獲得13000元（台幣，下同）獎勵及補償。

彰化縣一處養雞場意外拍到石虎媽媽教小石虎如何爬進圍網破口的珍貴畫面。（縣府提供）

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彰化縣政府委託嘉義大學執行石虎棲地生態服務給付，團隊成員石虎調查員魏行墨說，這家養雞場過去養有30多隻雞，飼主卻發現逐漸減少，最近再養了10多隻，除數量減少之外，還有雞隻殘骸及雞毛滿地，甚至在雞場周遭還發現有疑似石虎出沒，因此向縣府農業處通報。

魏行墨說，經過實地勘察評估後，研判可能有石虎蹤跡，即在5月24日上午前往養雞場外，架紅外線感應感測相機，果然在26日晚間27日凌晨間，拍到一隻石虎媽媽帶著約3個月大的小石虎影像。

依據影像畫面，養雞場是用黑網圍起，當時石虎媽媽爬上網找破口欲侵入養雞場，而小石虎端坐在後觀看，彷彿是石虎媽媽示範如何進入養雞場，隨後，再沿原路徑離去。魏行墨說，石虎媽媽帶著小石虎學習覓食，是最幸福了，也提高小石虎的存活率。魏行墨說，石虎突破能力很強，也建議養雞場飼主加強雞場防護，避免石虎侵入。

彰化縣政府農業處林務暨野生動物保護科科長蘇啟懷說，為了保護石虎及保護農民權益，彰化縣政府從去年起辦理彰化縣石虎棲地生態服務給付推動計畫，透過農民主動通報與同意裝設相機，可以申請生態給付，到目前為止，已有5件石虎通報紀錄，各獲得3000元補助，其中2件實際監測到石虎，再獲10000元給付，地點均在芬園，包括此次監測，飼主各獲13000千元。

縣政府農業處表示，彰化縣石虎主要棲地在八卦山、貓羅溪及烏溪等，去年共發生7隻石虎遭路殺事件，今年則有2件，為達到積極保護石虎的目的，在石虎出沒地點及路段，除辦理生態給付外，縣府及公路局也會評估設置警示告示牌，縣府也已擬訂「彰化縣石虎保育自治條例」草案，送縣議會審議中。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】