黑熊頻闖入後院！美國男「披毛扮棕熊」正面對決　結局曝光｜有片

美國北卡羅萊納州一名男子為了應對後院頻繁出沒的黑熊，決定採取別出心裁的方式，穿上卡通風格的熊服裝與其對峙。



令人驚訝的是，野生黑熊居然被這隻「假熊」嚇跑，整個過程被拍下後在網上引起瘋傳。

美國北卡羅萊納州一名男子因家中後院頻繁出現黑熊，決定扮成熊類把牠們嚇跑。（YouTube@ViralHog）

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據《紐約郵報》報道，影片顯示，這名身穿熊服裝的男子，以雙腳站立的方式，小心翼翼地接近一隻體型龐大、看起來十分兇猛的黑熊，場面驚險又好笑。

他先是裝作漫不經心地樣子隨處遊蕩，接着試着模仿熊的樣子，一步步朝真熊靠近。隨着距離縮短，男子開始發出模仿熊的咆哮聲，並揮舞雙手，營造出威懾力。

起初，真黑熊似乎對這隻奇怪的「同類」感到疑惑，但當「假熊」持續前進並發出聲音後，牠顯然受到了驚嚇，立刻轉身跳跑。在逃到莊園邊界時，黑熊短暫停下，回頭觀察了一下這隻「神秘的對手」。真假二熊在對峙了一會後，真熊最後決定放棄，緩緩離去，消失在樹林中。

當地居民透露，這隻黑熊已多次闖入他們居住的區域，讓人不勝其擾。由於無法有效驅趕，這名男子才決定親自上陣，並嘗試用熊服裝解決問題。雖然這種方式異想天開，但結果卻意外成功，讓當地人拍手叫好。不過專家提醒，面對野生動物仍應保持警惕，避免使用可能引發危險的方式驅趕牠們。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】