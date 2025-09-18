港男豪裝公屋天價還原？14項還原金額達這個數　網民：改到私樓咁

【公屋／還原單位】公屋租戶遷出單位時，須自費還原裝修改動，金額可大可小。有港男就在網上公屋群組發相公開自己還原公屋項目清單，14項改動要花費高達5位數字，猶疑是否要自己找裝修師傅，還是繼續由房屋署處理。



網民看過還原清單感到震驚，「一定係豪裝」、「將間公屋改到好似私樓咁，抵啦！」。不過大部份網民都建議樓主交由房屋署處理，以免得不償失，「點都係搵房署搞穩陣啲，出面就算平過房署，到時做出嚟唔啱房署標準，你就大鑊了」。



公屋租戶遷出單位時，須自費還原裝修改動。（資料圖片）

公屋要「天價」還原？該港男於Facebook群組「公屋討論區」發布還原公屋項目清單相片，留言「還原埋單4萬。其實出去搵師傅搞都要咁上下錢？可能最後唔啱房署標準白使一筆」。

港男交還公屋 14項目要花近4萬元還原單位

從清單見到，樓主公屋單位共有14個項目要還原，大廳、房間、廁所及廚房都有，包括拆除吊櫃、間隔牆；還原木門連框、牆身、地台瓦；更換洗面盆、灶台；以及重新接駁排氣管等，還原金額共約39,563元。

清單見到，樓主公屋單位共有14個項目要還原，大廳、房間、廁所及廚房都有。（Facebook群組「公屋討論區」）

網民震驚豪裝：改到好似私樓咁，抵啦

「天價」還原公屋清單引來網民熱議，有人表示震驚，「一定係豪裝。本人剛搬，清場費都係三千幾」、「樓主將間公屋改到好似私樓咁，抵啦！」、「豪裝嘅代價」、「你成個廚房反轉喎！」。

大部份網民都建議樓主交由房屋署處理，免生麻煩。（資料圖片）

建議交房屋署處理：無手尾跟

至於還原問題，大部份網民都建議樓主交由房屋署處理，免生麻煩，「俾佢哋無手尾跟」、「4萬蚊整咁多嘢都算合理。而且畀返房署整，唔會唔收貨」、「點都係搵房署搞穩陣啲，出面就算平過房署，到時做出嚟唔啱房署標準，你就大鑊了」、「你出去搵人4萬還原好，房署一句唔收貨又要再使錢」。

也有網民認為不應「豪裝」公屋，因隨時要還原單位，「10年前朋友拉設計師裝修公屋用咗40萬，住咗3年就要還返間公屋，還原用咗7萬」。