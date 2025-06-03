新蒲崗自修室阿婆與學生舌戰片瘋傳！阿婆澄清原由　否認霸位

使用公共圖書館學生自修室須保持安靜，切勿影響他人。本港網絡近日瘋傳1段影片，指新蒲崗公共圖書館自修室內，有阿婆稱有學生不斷聊天，她不滿下瘋狂大聲責罵，又批評學生恐嚇她，「佢企喺度係等同恐嚇我，威脅我……你唔好恰阿婆文盲啊，我都識法律㗎」。有男學生看不過眼叫阿婆「收聲」，阿婆即發難咆哮「你知唔知我底（背景）啊？不分青紅皂白，讀咁多書唔好講嘢啦！X，兇我？都有病嘅！」，言談間更透露自己父親的職業，以顯自己「有教養」。



之後有職員到場處理，阿婆則離開自修室，但在自修室外向職員抱怨，其間透露自己「底細」，自言「我名副其實係八婆啊」，又稱「我喺度（自修室）10年喇」。直至影片結束，阿婆仍在「糾纏」職員。



影片引來網民熱議，有人批評阿婆離譜，也有不少網民稱曾遭該阿婆騷擾，形容她是「新蒲崗名物」，「呢個阿婆出名嘅程度，講緊係逢親有新人要來呢間自修室，都會俾上頭溫馨提示要睇住佢！」、「以前去新蒲崗自修室都有見過佢，佢基本上日日都會喺到，每日就霸兩個位坐喺度睇手機，得閒就同人鬧交，反正坐喺佢附近就多數唔會有好事」。



涉事阿婆向《香港01》澄清事件原由，指當日對方在自修室做出不當行為，她已「好禮貌」地叫「小朋友唔好再做」，惟對方失控想打她及辱罵她，且「愈講愈大聲」，她為了「自保」才「大聲疾呼，直斥其非」。她又說，因為現場有多名旁人「圍」她，她才會情緒波動，批評對方想在透過網絡「借刀殺人」、「網暴阿婆」，以此令她不敢再踏足自修室，斥責「無恥」、「令人齒冷」，明言「擊倒唔到阿婆」。



她又強調自己「無背景、奉公守法、無案底」，圖書館方面亦從未因事警告過她。至於被指霸位多年，她稱隔籬座位有木蝨出沒才沒人坐，並非害怕她。



康文署回覆《香港01》表示，圖書館職員會按時巡邏自修室維持秩序，如發現有讀者行為違反圖書館規例或影響其他人時，會即時跟進處理。康文署又說，就此次事件，圖書館職員已即時向受影響人士了解詳情，並向婦人作出勸喻。



本港網絡近日瘋傳1段影片，指新蒲崗公共圖書館自修室內，有阿婆稱有學生不斷聊天，她不滿下瘋狂大聲責罵。（ytp._.0221／Threads影片截圖）

使用自修室不應騷擾他人。有女學生於社交平台Threads發布影片，指新蒲崗公共圖書館自修室內，指有阿婆騷擾學生溫習，留言「阿婆……唔好阻住我溫書啦。點解自修室溫成日咁多老人」。

阿婆自修室向學生舌戰 稱「學生站立」是「恐嚇」

影片見到，當時自修室內有不少學生溫習，鏡頭前方有1名男學生站起來與穿紅衣阿婆對峙，阿婆則批評男學生「企喺度係等同恐嚇」，連珠炮發批評，「你構成恐嚇我㗎喇！你唔好恰阿婆文盲啊，我都識法律㗎！你企喺度唔好兇我啊，呢度有晒CCTV㗎。我一把年紀，各位觀眾唔好意思啊吓，佢（男學生）企喺度係等同恐嚇我，威脅我，阿馮啊，各位觀眾啊，我係阿婆」，又稱「搵職員過嚟？得！使乜你搵啫，我仲熟過你啊」。

鏡頭前方有1名男學生站起來與穿紅衣阿婆對峙，阿婆則批評男學生「企喺度係等同恐嚇」。（ytp._.0221／Threads影片截圖）

阿婆連珠炮發批評學生。（ytp._.0221／Threads影片截圖）

阿婆連珠炮發批評學生。（ytp._.0221／Threads影片截圖）

阿婆連珠炮發批評學生。（ytp._.0221／Threads影片截圖）

阿婆兇學生：你知唔知我底啊？讀咁多書唔好講嘢啦！

其間有另一男學生看不過眼，要求阿婆「收聲」，揶揄「返屋企啦無嘢做」，阿婆反嗆「關你咩事？我無嘢做？你知唔知我底（背景）啊？你叫我收聲我會收聲，你唔好走嚟挑釁，人哋走嚟搞我，就唔係我搞佢㗎，唔好意思啊。不分青紅皂白，讀咁多書唔好講嘢啦」。

有另一男學生看不過眼，要求阿婆「收聲」，阿婆反嗆「你知唔知我底（背景）啊？」。（ytp._.0221／Threads影片截圖）

這時職員到場，阿婆聲稱被學生「恐嚇」，「佢不停地轉頭，吠我，嗰個男仔呢，就企起身兇我。頭先我見佢哋喺嗰度錫」。男學生反問「企起身就兇你啊？」，阿婆卻說「睇個𡃁仔傾咗成個下晝㗎喇，你當我聾㗎？你講咗好耐喇小朋友！兇我喎，X，兇我？都有病嘅」。影片最後阿婆步出自修室。

職員到場處理，阿婆聲稱被學生「恐嚇」。（ytp._.0221／Threads影片截圖）

影片最後阿婆步出自修室。（ytp._.0221／Threads影片截圖）

阿婆自曝背景：我名副其實係八婆

另1段影片見到，阿婆離開自修室後，繼續向職員抱怨，「我係垃圾㗎，我鬧得嚟話畀佢聽，以其人之道還治其人之身。你尊重我時我尊重你，呢啲係我嘅手法嚟嘅，我唔會俾人話我姓白㗎，會俾人蝦㗎」。

阿婆又說，她已在這自修室10年，更透露自己「背景」，強調有家教，「我老竇係XX記者啊，我家教死極有限啦，我排第八㗎，我名副其實係八婆啊。我老竇係記者啊，所以正常係咪有教養啊，X你老X，咁樣喎，閂門然後揼我啊？我真係好X驚啊，唔爆粗都唔得啊！呢個世界互相尊重㗎嘛」。直至影片結束，阿婆仍在「糾纏」職員。

阿婆離開自修室後，繼續向職員抱怨。（ytp._.0221／Threads影片截圖）

自修室學生批極度滋擾

樓主補充，這阿婆經常霸佔2個位置，職員都「趕唔走佢」，「成日都坐喺度霸住個位，見佢好多次日日都喺度，每1年過嚟溫書都可以見到佢。極度滋擾學生們溫習，特別是我們正值考試期間，每次到自修室也看見他，壓力感到10分大」。

網民指阿婆是「慣犯」

網民看過影片紛紛批評阿婆離譜，「新蒲崗真係好多怪人」。也有不少網民稱曾被該阿婆騷擾，「小學3年班就俾佢鬧過，我而家9月升f4，成6年」、「個阿婆喺度成廿年㗎喇，我考HKCEE佢已經喺度」、「以前去新蒲崗自修室都有見過佢，佢基本上日日都會喺到，每日就霸兩個位坐喺度睇手機，得閒就同人鬧交，反正坐喺佢附近就多數唔會有好事，成日都好大怨氣，之前有次佢同隔籬個男人鬧交仲要報埋警」、「點解佢可以咁多年都仲喺度嘈住啲人溫書」。

更有疑似職員表示，「呢個阿婆出名嘅程度，講緊係逢親有新人要看呢間自修室，都會俾上頭溫馨提示要睇住佢！」。

涉事阿婆澄清事件原由

涉事阿婆向《香港01》澄清事件原由，指當日對方在自修室做出不當行為，她已「好禮貌」地叫「小朋友唔好再做」，惟對方失控想打她及辱罵她，且「愈講愈大聲」，她為了「自保」才「大聲疾呼，直斥其非」。她又說，因為現場有多名旁人「圍」她，她才會情緒波動，批評對方想在透過網絡「借刀殺人」、「網暴阿婆」，令她不敢再踏足自修室，斥責「無恥」、「令人齒冷」，明言「擊倒唔到阿婆」。

她又強調自己「無背景、奉公守法、無案底」，圖書館方面亦從未因事警告過她。至於被指霸位多年，她解釋是隔籬座位有木蝨出沒才沒人坐，並非害怕她。