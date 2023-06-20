「台灣最正女警地圖」出爐網民求逮捕 有位已退役IG狂派噴血福利
撰文：聯合新聞網
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警察身為「人民保母」的形象深植人心，也曾出現過許多外型亮麗的「正妹警花」，令人印象深刻。
IG帳號「bcard. bcard」專門分享正妹資訊，最近一則貼文「全台最正女警地圖」，吸引上萬名網友們前來朝聖，有人就笑說「犯罪率逐漸升高，但都是些妨礙公務的罪名」，也意外釣出本尊親自回覆。
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IG帳號「bcard. bcard」分享一篇「全台最正女警地圖」貼文，台中市員警「楊舒婷」、桃園市平鎮交通分隊「林筱綺」、桃園市政府警察「若維」（原圖寫錯「張有君」）、台北中正二分局「陳柏婷」、野柳派出所「張裔姁」、高雄湖內分局「吳奕嫻」、高雄保三總隊「葉依寧」。
底下網友們留言嗨翻，紛紛開玩笑說「逮捕我吧，我預謀意識犯罪」、「若維好正可以逮捕我嗎？」、「有新進同事再跟我說一下，我再去犯罪」。
因名字被錯寫成「張有君」 還引出本尊「若維」留言並解釋自己已離開警隊（點擊放大瀏覽）：
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也有人推薦自己喜歡的女警，「斗六最正女警賴O文，最正沒有之一，至少也能排在全台最正女警前10」、「大溪最正女警」、「中壢新中北也有一個」、「中和交通隊也有一個不錯的女警」。
不過，桃園市政府女警名字遭打錯，意外釣出本尊「若維」現身指正「哈囉我是3本人，但我的名字不叫張有君」，留言笑翻一票網友們「那張有君是誰」、「為了妳~我願意搬回桃園給妳開單」、「請有君以火力支援我！」、「前方敵君正在進攻防禦塔」。
不過該名女警「若維」也在留言區透露，自己目前已經離職了，歡迎來高雄找她接睫毛。
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