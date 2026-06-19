銀髮退休兼職9大推薦　一半在家就能做　線上教學輕鬆增加收入

許多銀髮族退休後開始尋找兼職工作，在生活開銷節節攀升的情況下，能在彈性時間內賺取額外收入，不僅能維持經濟獨立，還有助於保持思緒清晰、生活有重心。



外媒整理出九種適合退休後從事的兼職職務，一半在家就能做。

適合退休後的工作推薦

1. 接案寫作／編輯

平均時薪：約35.43美元

擁有良好寫作或編輯能力的族群，不妨考慮自由接案，不論是為網站撰文、幫忙修改文本，甚至是品牌內容企劃，這類工作可遠距進行，也較具彈性。即便AI工具逐漸普及，但具溫度與人味的寫作仍深具價值。

2. 行政助理

平均時薪：約35.42美元

擅長組織與溝通的人可以考慮擔任行政助理，無論實體或線上形式都很吃香。若不想通勤，可選擇遠端工作，在家完成排程管理、會議安排等任務，也能輕鬆賺進高額時薪。

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3. 營養諮詢／飲食指導

平均時薪：約34.27美元

對營養學有研究、或曾接受過相關訓練者，可考慮提供營養諮詢服務。雖部分職位需要證照，但非臨床環境的指導性角色通常不具強制資格門檻。

4. 郵輪旅遊工作人員

平均時薪：約31.22美元

喜愛海上生活與旅遊的退休族群，可以考慮加入郵輪團隊。雖屬全職性質，但包吃包住、交通費全免，對想邊工作邊探索世界的人是難得機會。

5. 圖書館兼職

平均時薪：約30.95美元

若想遠離喧囂、過着靜謐生活，社區圖書館的兼職工作會是理想選擇。從借還書到整理分類，工作壓力不大，是許多退休者的熱門選項。

6. 翻譯工作

平均時薪：約27.45美元

精通第二或第三語言？那就將語言能力轉化為退休後的收入來源吧。翻譯工作彈性高、可在家完成，是語文能力者的不錯副業。

7. 線上家教

平均時薪：約23.36美元

曾有教學經驗、或對某領域特別擅長者，可轉戰線上教學平台，從國小補習到成人進修都有市場，時薪可從20美元起跳，視專業程度而定。

8. 遠端資料輸入員

平均時薪：約20美元

只要熟悉基礎電腦操作，就能勝任資料輸入工作。雖然內容單調，但時間彈性、難度低，適合想要穩定收入又不想動腦太多的退休族群。

9. 旅遊導覽解說員

平均時薪：不含小費約19.37美元

熱愛分享、喜歡戶外活動？成為在地導遊不但能動態生活，還能與各地旅人互動。雖然時薪不算高，但若有魅力與口才，靠小費加乘後收入不容小覷。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】