筍工｜有人肥了十幾磅！旅遊景點請人扮孫悟空　職責：被遊客餵食

中國一處風景區目前正在招聘扮演「孫悟空」的人，開出月薪6000元人民幣的薪水，工作內容為「吃東西」。



消息一出引發網民熱議。園區負責人表示，主要工作就是換好衣服，在洞裏和遊客互動並接受餵食。

返工奉旨在吃東西，這份筍工絕對是別處難求！（按圖了解）

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工作內容為「吃東西」

根據中國媒體報道，中國河北邯鄲的五指山風景區日前正在招募扮演「孫悟空」的人，工作內容為「吃東西，每1個小時要換一次班」，薪資為6000人民幣，不少人認為該工作相當簡單，還能吃飽飽，引起網民熱議。

應徵者須滿足三點：喜歡孫悟空、會模仿、個性開朗親切

該風景區辦公室主任江先生表示，這個工作並非完全沒有要求，合格的應徵者要滿足三點，即要「喜歡孫悟空、會模仿孫悟空的一些動作和聲音，最重要的是，演員個性要開朗，有親和力，會和遊客互動」。江先生強調，如果會製作短影片更加分，表現好的話還會有額外的獎金。

江主任透露，目前有兩位孫悟空扮演者，其中一位工作了三年多，會孫悟空的動作和翻跟斗，目前薪資為9,000元人民幣，不過，因為臨近過年期間，園區打算再招募兩位新人，所以開放徵才。

網友調侃：長胖可以當豬八戒

江主任笑稱，因為五指山風景區遊客相當多，孫悟空扮演者每天必須吃很多遊客投餵零食和各種飲料，造成2位孫悟空扮演者，從入職到現在分別胖了十多斤（體重1斤＝0.5公斤），有網民調侃「孫悟空如果吃太多就可以轉當豬八戒了」，江主任則回應，「這種轉職完全可以！反正西遊的演員現在都缺人」。

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