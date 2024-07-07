待業3個月自覺頹廢　瘋狂打機意外結識企業高層　筍工自動送上門

出社會後最怕被公司資遣或因一時衝動「裸辭」而待業。不過，近日就有一名男網友透露，他在裸辭待業的3個月內，成天都在家追劇玩手遊，怎料竟於遊戲公會中結識一名在某公司擔任業務副總的「大佬」，2人不但成為好友，還因此得到一份「爽缺」工作，讓他忍不住直呼「爽到飛起」。



事主自曝在遊戲中遇到「大佬」，意外結束了他渾渾噩噩的待業生活。（Dcard截圖）

事主在論壇Dcard以「待業三個多月，沒想到靠着遊戲認識的網友找到了工作」為題發文指出，他雖擁有CIA內部稽核證照，也在一間公司從事審計工作，但因平時不太跟同事交流，加上前陣子又在群組中與對方大吵一架，於是便在一氣之下「裸辭」，在家過着渾渾噩噩的生活。

事主透露，他在待業期間每天都睡到近中午才起床吃飯，接着花半小時瀏覽求職網站，隨後便追劇打手遊一路到晚上，甚至還因此懶到不去樓下的超商、不幫忙分擔家事，讓父母看不下去，多次對他碎唸。

然而，事主在玩手遊3個多月後，意外在遊戲公會中結識一名「大佬」，對方透露自己是某台資公司的內地子公司業務副總，且因工廠急缺一名台籍審計，便詢問事主是否有意來上班？

事主心想，自己的專長正好與工作內容相符，於是便答應此要求，並在業務副總幫忙改履歷後成功入職。他最後也笑說，他是在台灣母公司任職，除了每年需要出差2次外，直屬財務主管人在對岸，因此每天都閒閒沒事，下班還可跟大佬們繼續玩遊戲，「真的爽到飛起」。

貼文曝光後，立刻引來大批網民熱議：

．「危機就是轉機，雖然我一度懷疑這篇是不是業配文」

．「天降工作有夠幸運」

．「我工作跟老婆都是在遊戲內找的」

．「前份工作是管理職，我也是引薦一位公會朋友進來我部門負責網路行銷的工作」

．「我朋友也這樣，外文系畢業不好找工作，後來遊戲上的朋友介紹找到科技業設備的工作」



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