筍工｜人工高福利好人人羨慕？拆解4大偽命題　看清筍工真實面貌

每當大家開始搵工，都會遇到無數誤導性或者片面的資訊。這些資訊會令你不知如何準備，又或甚對現實產生不切實際的美好想像，令你忽略準備功夫的重要性。



今天半宅職薯就和大家揭開在找工作方面，四個不會宣之於口的事實。

筍工的筍，很多時都是要有相應的付出：（按圖了解）

+ 12

要求大學畢業的工作 不代表大學畢業便能獲得

我常常留意到一些標題黨，說某筍工只需要大學畢業便可以獲得聘用，得到高薪厚職。

但其實應該這樣理解，這些筍工最起碼要大學畢業才能符合資格，遴選過程中你必須擊敗無數對手，才能成功得到聘書。

高薪又舒服的工作 通常都很高門檻

同樣地，坊間又流傳有某些筍工，人工高福利好，工作量又低。

我不排除世界上真有這些筍工，但當有這些筍工出現，必定吸引排山倒海的申請人加入競爭，直接拉高真實門檻，到最後只有極度優秀的人才能得到這份筍工。

單憑運氣找到好工是謊言

無論你是剛剛畢業，還是在社會打滾了幾年，身邊總有些同輩找到一些高薪金高職位的工作。對於如何找到這些好工，大多數人都會說是運氣和際遇等。

事實上，單憑運氣便能找到好工的機會微乎其微，而好的際遇通常只留給有準備的人。如果你問朋友為甚麼能找到這麼好的工作，難道他會對你說：「因為我平時留意身邊事物，又爭取機會拓展人脈，空閒時又看書自學。所以我得到好工也是理所當然！」？

為了令大家好落台，通常他都只會說：「純粹是運氣罷了！」

待遇好的工作 不是辛苦就是艱難

你也許常常聽到身邊的朋友，說自己的工作十分輕鬆，夠鐘便立即走人，在上司老細面前又如何有性格等等。

但根據我的觀察，這些都是自我催眠的說話，這些人的工作通常實際上都十分辛苦的。香港社會價值觀並不欣賞勤勞的人，卻欣賞醒目的人。在朋友面前說自己好像一頭牛般努力工作，會造成一種很笨拙的印象。所以大部分人都會或多或少自欺欺人的說自己工作很輕鬆，間接讚自己醒目。

結語

每個成功的人都有一本成功的秘笈。未成功的人，在奮鬥的過程中都會保持低調，到真正成功之後才，才會站在高點分享自己的成功故事，但這些成功故事當中又會省略無數細節。所以與其盡信表面事情，不如身體力行，充實自己。

【延伸閱讀，更多打工仔求職狀況分享】

搵工｜初創公司彈性大、氣氛積極？過來人嘆現實「沒想像中的好」

+ 12

搵工｜好老細、好崗位怎揀好？網民各有意見 專家建議看這點決定