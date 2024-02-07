工作簡單、包午晚餐兼現金出糧！聽落似筍工　女生卻驚到即日辭職

打工包午晚餐且零食飲料任拿，她上班1天就想走人！一名女網民分享高中畢業時的打工經歷，因工作是熟人介紹，她也沒多想，怎料到了工作環境後卻感到非常不安，便隨便找個理由辭職。如今回想起來，也讓事主頓悟直呼：「我的第一份工作好像是詐騙。」



女網民日前在Dcard上分享過去有些詭異的工作經歷，當年她才剛高中畢業，正好暑假到來，她便在親戚的介紹下前去打工，工作內容為將某娛樂城的廣告複製貼上，工作時間是下午2時至晚上8時，還包午餐、晚餐，工作地點還有滿櫃子的飲料零食，福利看起來相當不錯。事主表示，因工作是熟人介紹，無需面試、不需準備履歷就能上工，她也沒多想地決定入職。

怎料事主才剛上班第一天，就感到渾身不適，工作地點明明在高級住宅，裏頭卻像網吧一樣只有幾台電腦，員工加上她只有5人，且工作環境煙味極重且安保森嚴，「一進門他就鎖門讓我滿滿的不安，上廁所要報備跟門口的人拿鑰匙和感應扣才能出入。跟電梯的還不一樣，手上的鑰匙和感應扣只能開公司的玻璃門和廁所門。」

事主雖曾懷疑是詐騙集團的工作，但她的工作內容看似又毫不相干，因她只需在各大可以留言的網站張貼娛樂城的名稱和網址，若有網民詢問詳細內容，就會被轉到別的窗口對接，但事主還是決定以「煙味太重、她不抽煙所以不適應環境」為由，只做1天就決定辭職。

事主還被叔叔認為浪費接下爽缺的機會，「他覺得工作很涼、不用朝九晚五、領現金、包吃、老闆可以罩很棒」。更詭異的是，事主後來還被公司人員以「開設賭場」為由，請她詢問是否有大學同學有興趣前往菲律賓發展，但事主已有所警惕：「想到前陣子炒很兇的柬埔寨工作事件，如果我真的有介紹人去，他們真的是在菲律賓的賭場工作還是在做其他工作呢？」

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：高中妹打工「上高級住宅、包午晚餐」！竟被告知「上廁所要先講」 曝詭異內幕秒走人】