網紅試穿比堅尼「由A變B」真實尺寸被質疑 自稱保養胸型會升Cup
撰文：聯合新聞網
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台灣百萬YouTuber愛莉莎莎經常在社群媒體上分享生活點滴和愛用商品，深受粉絲喜愛。最近她推出自家比堅尼商品，並上傳自己穿著泳裝的美照，沒想到卻引來網友質疑她罩杯「根本不是A」。
有網友指出，愛莉莎莎曾在影片中說自己是A罩杯，但照片看起來更像B罩杯，懷疑她為了合作接案才故意「報小」。對此，愛莉莎莎也在IG限時動態中回應，表示自己的罩杯會隨生活狀態變動，範圍大概在A到C之間。
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她解釋，過去有認真保養胸型並補充蛋白質時，會變成C罩杯；但最近吃了一個月素食、每天穿運動內衣教瑜珈，罩杯又縮回A，這種變化已經不是第一次了。
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