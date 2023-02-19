電熱水爐用完關掉更耗電？原來視乎款式　加1物省電又不用等水熱

冷颼颼的天氣回到家後，許多人都喜歡洗熱水澡暖暖身子，但等水熱的過程也特別難熬。



一名女網友在網路上發文，表示爸爸堅持用完電熱水爐後就要把電源關掉，但朋友卻說斷電後把水重新加熱更耗電。

她因此發文詢問大家：「到底要不要使用完關掉？」

原來分兩種 這種用完不要關 另一種加1物即可解決等水熱煩惱（點圖放大閱讀）：

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14日一名女網友在PTT上以「電熱水爐用完到底要不要關電（認真）」為題發文，她透露爸爸堅持用完電熱水爐，就要馬上把電源關掉，因為一直煮水就會很浪費電，「但是這樣洗澡就變得很麻煩，每天都要提早開等水熱」。

原PO的朋友告訴她，「哪有人在關這個的，把水煮熱比恆溫更耗電」，但這種觀念和爸爸的主張不同，因此感到相當困惑。

對此，原PO詢問大家，「所有電熱水爐到底要不要使用完關掉，小妹困擾，這種天氣一個人洗澡完都要等10分鐘才可以洗，不然熱水根本沒了，好痛苦，有沒有建議？」

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貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「不關的話，帳單寄來就知道了」、「我的經驗是瞬熱不用關，儲熱習慣最後一個人用完關掉」、「儲熱式要關掉，否則像保溫瓶一樣一直加熱」、「爸爸是對的，等你自己繳電費就知道差很多」、「儲熱式跟瞬熱式完全不同」、「省電來講是要關沒錯，但洗澡時間太分散的話，關了就沒用」。

也有內行人提到，「裝時控正確，睡醒前半小時開」、「我設定晚上6點到11點開」、「可以設定定時開關機，很難嗎？設定時段還好吧」、「建議加裝定時器，這樣就不用手動了」、「我家儲熱的有三段定時設定跟溫度控制，用起來還頗省電的」、「後來新出的機器本身就有時間控制開關，可以預設開關機時間，更多人是在電源安裝定時器」。

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