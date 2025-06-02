啦啦隊「水蛇腰新人」紅到韓國！大膽當街掀衣辣舞狂吸數百萬觀看

中華職棒味全龍啦啦隊「小龍女」今年再添生力軍，陣容華麗升級。除了既有的話題成員小映、心璇、林襄與韓籍人氣啦啦隊女神李多慧之外，更加入Yuri與菲菲雙女神助陣，人氣持續飆升。



其中，一位新面孔「柳柳」近日在韓國論壇上爆紅，成為台韓網友熱議焦點。

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今年24歲的柳柳，憑藉著白皙膚色、纖細身材與修長美腿，在台灣籃球場上迅速竄紅，原是職籃台新戰神啦啦隊主要成員，今年成功轉戰中職舞台，加入味全龍啦啦隊「小龍女」團體，隨著曝光度提升，柳柳的魅力也開始受到海外粉絲注意。

近日有台灣網友發現，柳柳的應援畫面登上韓國熱門論壇《theqoo》，並以「台灣可愛的啦啦隊」為題，引發大量討論。許多韓國網友熱烈留言表示驚艷：

「真的是我最喜歡的腿型」

「毫不猶豫地加入我的老婆名單」

「如果這是韓國，早就上新聞被罵爆了哈哈哈，台灣最棒！」



更有網友誓言要親自飛來台灣現場朝聖。

除了應援表現受到矚目，柳柳早前一支在街頭大跳熱舞、展現水蛇腰與舞技的短影音也在社群平台掀起熱烈討論，影片中她大膽掀起上衣、露出內衣的畫面吸引大量關注，累積觀看次數突破669萬次，留言更湧入不少韓國粉絲留言大讚：

真的太漂亮了！

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