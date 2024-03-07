瘋傳兩大排檔為搶生意「派店員鬥舞」還規定不准用手　場面超詭異

真的無所不用其極！



浙江兩家海鮮餐廳為了搶生意，各派出一名男店員，在店家前瘋狂甩頭示意顧客「選我這家」。

影片瘋傳網友笑翻，店家解釋有規定不能用手，只好甩頭。

2店員「鬥舞」卻只不停甩頭 最終拍片者凌小姐一原因選了這家（點圖放大瀏覽）：

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大陸店員花式攬客手法百百種，但這樣的方式令許多人噴飯！

據《極目新聞》報導，5日一名網友凌小姐表示，一家人開車赴浙江舟山吃海鮮，來到兩家大排檔前，車子都還沒停下，就看見前方詭異景象。

影片中，兩家店門口各站了一名男店員，左邊黑外套店員，雙手插口袋，整個人彎下腰再把頭甩上來，頭的方向朝向自家餐廳。而右邊的綠色外套店員更賣力，同樣雙手在背後，整個身子往下蹲，用力把頭往後甩。

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凌小姐在影片中超級崩潰，直說：「給我整不會了，我該往哪兒呢？」

最後她選擇右邊店家，她說：「我覺得右邊扭得更好，所以選那家，我也是第一次來這吃海鮮，第一次見這種攬客方式，我也傻眼了。」

有店家透露，因為最新規定不能用手，所以店員自己想出了用頭招攬客人的新招。

事實上舟山每到旅遊季，各個店家生意就相當火爆，攬客方式也相當多元。前幾年就有大叔店員雙腿誇張弓箭步，用力揮舞雙臂，宛如航母戰機的引導員，動作相當爆笑。

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而這回「魔性甩頭」攬客新聞一出，又引發網友熱烈討論：

「左邊是工作，右邊是愛好」

「這麼一天下來，脖子該往哪放？」

「還招人不？看來我的頸椎病有救了」

「現在的餐廳都這麼卷的嗎？」

「我跟著甩了兩下，不行，頭暈」

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