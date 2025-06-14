不是豉油！她吃火鍋不沾醬料卻沾「這1物」　網友批：很油很難洗

香港人愛吃火鍋，不少人吃鍋時都會將食材沾醬料品嘗。



有一名女網友表示，曾在社群平台看過有人到某間火鍋店吃飯，還把肉片沾檸檬冬瓜冰沙來吃，讓她好奇地也嘗試看看，但貼文卻讓不少人批評不恰當。

女子吃火鍋不沾醬料 改沾「1物」指味道有趣 惹網友批評：很難洗（01製圖）

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這名女網友在台灣Dcard發文表示，之前滑Threads看到有人到一間知名火鍋店吃飯，品嘗肉片時並不是沾醬料來吃，而是沾「檸檬冬瓜冰沙」，對方還大讚很好吃，讓原PO看了訝異又好奇。

原PO說自己很喜歡檸檬冬瓜冰沙，再加上好奇心使然，於是親自去嘗試。她先夾了一片牛肉涮熟，然後放入冰沙裡沾了沾再吃，竟意外地不難吃。原PO表示第一口吃下去有點衝擊，肉片是熱的卻又冰冰甜還帶點檸檬香，舌頭會瞬間當機2秒，不過嚼一嚼後覺得還可以。

她說如果評分10分是「超好吃」，自己會給5分，雖然沒有到完全翻車，但還是比較喜歡沙茶醬、蔥花、醬油的經典醬料來配肉片，不過偶爾來個創意吃法還是很有趣。

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貼文引來不少批評，留言都認為原PO的作法會讓杯子變得很油，

「杯子很油很難洗耶」

「把肉放進嘴裡再喝一口冰沙就好了，偏要放進去沾，把人家喝飲料的杯子搞得油油的」

「吃東西正常點好嗎？」

「為什麼冰沙不是裝在碗裡，這樣下一個用妳杯子的人應該會油油的欸，這種杯子油了很難洗到乾淨」

「噁不是肉配冰沙，而是杯子沾到油」



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還有曾從事餐飲的網友透露，

「我在別家餐廳工作的時後，塑膠杯不能進洗杯機，要很認真洗杯底的黴菌」

「因為造型的關係杯底髒污很難被清潔到，不管是手洗還是洗碗機的水」

「前員工報到，基本上我們都是直接丟進去洗碗機洗，我自己老實說洗完還是會覺得可能有點油，但是客量根本來不及讓我一個一個慢慢刷」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】