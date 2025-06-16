台灣無印良品驚見裸男試床　網民：分不清跟Uniqlo大便哪個更荒謬

在公共場合，顧客都應該注意自己的言行。一名台灣網友發文爆料，日前在台灣板橋車站二樓的無印良品（MUJI）店內，一名身材高大的男子脫光衣服，「全裸」在床上翻滾，最後店員和警衛一起將他驅趕，事後店員也把寢具換掉。此文一出，有網友感嘆：「已經分不清楚在無印裸睡跟在UQ（Uniqlo）大便哪個更荒謬」。



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一名台灣網友在Threads發文，表示他原本在板橋車站二樓的無印良品店內梳化上休息，忽然有一個身材魁梧的男子跑到床邊，開始脫下衣服，直到脫到全裸為止，隨後在床上翻滾，在場所有顧客都紛紛遠離他。

原PO描述，後來五名店員跟警衛拿著「討伐棒」把他的衣服勾下來讓他穿好，隨後一起追趕，最終總算是「討伐成功」，將他趕出去，事後店員也有把寢具換掉，整起經歷讓原PO直呼「有夠荒謬」。

五月初Uniqlo才爆出大便事件，一名小女孩躲進掛滿衣服的展示櫃裡「疑似在大便」，影片中拍攝的爸爸還笑問：「有大出來嗎？」，引發網友激烈討論，爸爸事後也發文道歉。

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此文一出，不少網友感嘆無印良品與Uniqlo事件都很離譜：

「已經分不清楚在無印裸睡跟在UQ大便哪個更荒謬」

「台灣也有自己的佛羅里達州」

「太狠啦，我只有做夢的時候才會裸體出門然後馬上嚇醒欸」

「警衛應該沒想過當初應徵的時候還要處理這種事」。



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也有不少網友指出店家應要求男子賠償損失：

「要求對方買下，不然就提告要求賠償損失」

「寢具應該要叫他結帳帶走」

「他應該要把整張床結帳帶走吧」

「應該報警的，公共場所裸露可以抓罰的，讓他直接走也太便宜他了，商品也不能賣了啊」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】