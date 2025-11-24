最慘六合彩│男子選中$5200萬六合彩5個號碼　1原因無法領獎極崩潰

【六合彩／頭獎／彩金】今年11月20日（第25/124期）攪珠的六合彩頭獎彩金高達5,200萬元，二獎彩金超過75萬元，三獎彩金亦超過7萬元，不過有香港男生於社交平台發布投注截圖，顯示他買中了該期六合彩5個號碼，卻由於1個原因無法領取任何彩金，崩潰悲呼「運氣不好」。



帖文引來網民熱議，「天意」、「人間慘劇」、「命裡有時」，又直指樓主犯了「大忌」，教路下次如何避免「中空寶」。



有香港男生發布投注截圖，顯示他買中了5,200萬六合彩的5個號碼，卻由於1個原因無法領取任何彩金，崩潰悲呼「運氣不好」（資料備用）

25/124期六合彩攪出號碼及派彩

2025年第124期六合彩攪珠結果11月20日出爐，攪出號碼是19號、26號、33號、35號、36號、39號，特別號碼5號。頭獎無人中；2獎4.5注中，每注派752,740元；三獎126注中，每注派71,690元。

25/124期六合彩攪出號碼及派彩。（馬會網頁）

港男選中5個號碼 投注方式致無法領獎

攪珠後，有香港男生在Facebook群組「齊齊研究六合彩！」發布馬會手機App六合彩投注截圖，顯示他選中5個號碼，單計中獎號碼數目達三獎標準，卻無法領取彩金。

從截圖看到，樓主以「膽拖4拖6」運財號碼方式購買六合彩，當中20號、30號、41號、43號為「膽」，19號、26號、35號、36號、39號、45號為「腳」，以10元1注購買總數150元。

雖然樓主確實買中了這期六合彩中的19號、26號、35號、36號、39號，單以中「5個字」計算屬於六合彩三獎，惟由於全是「腳」，做「膽」的號碼沒有1個買中，故樓主最終沒有中獎。（Facebook群組「齊齊研究六合彩！」）

雖然樓主確實買中了這期六合彩中的19號、26號、35號、36號、39號，單以中「5個字」計算屬於六合彩三獎，惟由於全是「腳」，做「膽」的4個號碼全沒中，換言之以每注彩票計算，扣除不中獎的4個號碼，最多只中2個字，故未能得到任何彩金。樓主無奈表示「電腦飛中5隻腳，運氣不好唯有下次！沒有瞓唔着！」。

網民看過帖文點出關鍵，紛紛同情樓主遭遇。（Facebook群組「齊齊研究六合彩！」）

網民同情：真慘

網民看過帖文議論紛紛，不少人點出關鍵，同情樓主遭遇，「第一關（膽）唔過，第二關（腳）開乜已經唔關事」、「天意」、「人間慘劇」。也有網民教路下次如何避免「中空寶」，「你犯咗大忌，拖4隻腳以上一定要補返單注」、「下次買膽拖一定要補買啲腳，腹式買」、「下次都要補多條飛，全腳，避免呢啲咁嘅情況出現，否則實瞓唔着」。