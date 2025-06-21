疫後養生新趨勢！仁愛堂中醫中心「三伏天灸」　強化體質增免疫力

面對新冠疫情風土化，香港市民生活上已逐漸適應與病毒共存。然而，每日確診數目仍然高企，提醒我們仍不可鬆懈防疫。



在一年最熱的時候進行「三伏天灸」，強化體質為健康增值。 （仁愛堂提供）

當面對有如新冠病毒等現代健康挑戰時，一個正氣充盈的身體，絕對可以提升病毒防禦力與病後復原力。在傳統中醫學中，有一種特別的保健養生方法，能幫助我們在一年最熱的時候強化體質，為健康增值，這就是「三伏天灸」。它並非僅針對特定疾病的治療，而可作為長遠的健康投資，從根本上改善體質，有助全面提升免疫力，從容應對各種健康問題。

何謂「三伏天灸」？

所謂「三伏天」，指的是一年中最炎熱的三個時段，分別是初伏、中伏和末伏。而「天灸療法」則是一種中醫外治方法，利用熱性中藥磨成粉末，加入薑汁，製成藥貼，貼於人體特定穴位。透過藥物刺激和經絡傳導，調動機體免疫功能，達到治療疾病、溫肺驅寒、健脾補腎的效果。

（GettyImages）

中醫認為「春夏養陽，秋冬養陰」。三伏天陽氣鼎盛，正是扶助陽氣的黃金時機，此時進行天灸，能借助天時的陽氣，將藥物溫熱之性更好地導入體內，激發人體的自癒力，增強免疫力，預防疾病。

哪些人適合接受天灸治療？

患有以下疾病人士適合接受天灸治療：



●呼吸疾病︰哮喘、氣管敏感、鼻敏感、反覆咳嗽或經常感冒

●腸胃疾病︰胃痛、消化不良、慢性腹瀉

●關節疾病和慢性痛症：頸肩腰腿痛、風濕及類風濕關節炎

●長新冠或感冒後遺症屬於寒症虛症者

●婦科疾病例如經痛、經行泄瀉

接受治療前，可先向註冊中醫師查詢自己是否適合進行天灸療法。

天灸注意事項



三伏天灸益處良多，但並非人人適用。而天灸藥貼屬溫熱性質，對皮膚有一定刺激性，部份人在接受天灸療法後，貼藥處的皮膚或會出現不同反應。

以上資料僅供參考，在接受天灸治療前，請諮詢註冊中醫師，評估體質是否適合。

仁愛堂5間自資中醫中心「三伏天灸療程2025」」，詳情按此瀏覽。