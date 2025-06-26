帶輪椅母搭巴士未獲優先上車　車長一度拒打開斜台　龍運巴士回應

龍運巴士網頁「乘客須知」列明，乘客「應禮讓輪椅乘客優先上車」。有龍運巴士乘客於網上發文表示，日前帶行動不便需坐輪椅的媽媽前往澳門吃喝玩樂慶祝生日，卻在乘搭A31線巴士時遇上不愉快事件。



當時巴士「埋站」後未有優先讓輪椅上車，隨後又因輪椅位放滿行李，司機一度拒絕打開斜台讓他的媽媽上車，該乘客最終提出讓媽媽坐關愛座，他自行摺好輪椅才獲准上車。他事後欲向巴士公司投訴，要求司機提供員工編號及姓名卻遭拒絕。該乘客直言事件令他感到很失望，已電郵巴士公司投訴，盼正視問題，「唔好剝削輪椅人士嘅出行權利」。



龍運巴士回應《香港01》表示，6月21日，龍運一輛往機場方向的路線A31巴士駛至悅來酒店巴士站時，有輪椅人士及其親友等候上車。車長停定巴士看見情況後，離開駕駛座位到上車門為輪椅人士放下輪椅斜板，但發現車廂行李架及輪椅停放區域均已放滿行李，於是表示需要安排停泊輪椅的位置，期間一直沒有停止提供協助，最終該名輪椅乘客成功上車，步行至座位坐下繼續行程。



龍運巴士續指，明白不同乘客有不同需要，包括攜同行李的乘客和輪椅乘客，一直盡力平衡和照顧，會加強提醒車長和乘客，輪椅停放區域供輪椅人士優先使用，以照顧輪椅人士的乘車需要。



有龍運巴士乘客於網上發文表示，日前帶行動不便需坐輪椅的媽媽前往澳門吃喝玩樂慶祝生日，卻在乘搭A31線巴士時遇上不愉快事件。（電影《桃姐》劇照）

該巴士乘客於Threads發文指出，日前是其媽媽生日，一早已計劃帶媽媽去澳門吃喝玩樂，詎料一出發就影響心情。樓主表示，當日在荃灣悦來酒店巴士站候車，打算乘坐龍運巴士A31線前往港珠澳大橋旅檢大樓，其媽媽行動不便只可走幾步，需坐輪椅，惟當巴士「埋站」時竟非讓他媽媽優先上車，「唔係輪椅優先上車……都算，上晒其他客後，車長話輪椅位放晒篋無位……遲遲唔打開斜台畀我媽媽上車」。

帶坐輪椅媽媽搭巴士未獲優先上車

樓主當時要求司機先讓他們二人上車，他可摺起輪椅放好，讓媽媽走幾步去坐關愛座，司機才放行開斜台予他們上車。樓主不滿道，行李架仍有空位，但司機全程未有要求其他乘客拿開行李讓出輪椅位，「只係重複擺唔到擺唔到，無諗過解決問題，最後我摺好輪椅自行安放好」。

樓主指出，當時巴士「埋站」後未有優先讓輪椅上車，隨後又因輪椅位放滿行李，司機一度拒絕打開斜台讓他媽媽上車。（Threads圖片）

樓主已投訴：勿剝削輪椅人士出行權利

樓主指出，原本很開心與媽媽在正日慶祝生日，但竟然在巴士上搞出尷尬事，令媽媽不開心，「佢仲自責因為自己行動不便而麻煩到人，搞到遲咗開車。再話下次咁麻煩，唔好再帶我去咁遠啦」，他十分心酸，批評「明明車長好多方面可以幫手，但係一步都無做啱過」。

樓主續說，最後下車時他要求司機提供員工編號或姓名，但被拒絕，「叫我影低車牌就得，但求草草了事」。他已向巴士公司傳送投訴電郵，盼正視問題，「唔好剝削輪椅人士嘅出行權利」。

樓主直言事件令他感到很失望，已電郵巴士公司投訴。（Threads圖片）

網民：司機有權叫乘客擺好行李唔好阻輪椅

有網民留言指出，「根本就要輪椅優先，呢樣嘢毫無懸念」、「係要畀輪椅人士優先，司機有權叫乘客擺好行李唔好阻輪椅」、「你應該搵平機會」、「而家員工編號同車長姓喺show喺電視mon度㗎」。

有網民批評，「個司機擺明廢事煩，費事得罪班行李X，講真啲乘客最X，咁都唔識讓」、「搞錯，已經唔係第一次聽到有司機因為輪椅位有行李而拒絕輪椅乘客上車！聽到呢啲事真係好嬲！真係要投訴，等巴士公司好好教育下啲司機」、「個位畀你擺行李係人情，唔畀係道理」。

不過也有網民認為，「做乜咁多人覺得輪椅優先上車係必然，讓你係人情，唔讓你係道理」、「有法例規定輪椅優先上車？畀輪椅上車先唔係老奉㗎」。