抗癌網紅「勇敢的茉莉花」離世！老父日花10元吃飯　遺言惹人鼻酸

大陸25歲網紅茉茉經過2年抗癌，近日仍不敵惡性肉瘤病逝。



她的弟弟透過社群帳號發布訃聞，表示姊姊已永遠閉上眼睛，不用再拚命呼吸，並承諾下輩子還要做她的弟弟。

25歲網紅茉茉經過2年抗癌，近日仍不敵惡性肉瘤病逝。（微博截圖）

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茉茉自2023年確診後，積極接受治療，期間經歷6次手術、化療、放療、免疫療法及標靶藥物等多種治療方式。然而，她的左胸骨內出現巴掌大的腫瘤復發，導致肩膀劇痛、呼吸困難，即使服用止痛藥也難以緩解，夜間更頻繁發燒，行走距離僅能勉強支撐10米。

在治療期間，茉茉的父母為了籌措醫療費用付出極大心力。年近60歲的父親在工地打工，每天僅花費10元人民幣用餐。為了替女兒尋求質子治療的機會，家人籌措了約30萬人民幣的費用。看著父母為自己操勞至白髮蒼蒼，茉茉曾表示，這比癌痛更讓她感到無力與痛苦。

今年5月，醫師告知茉茉僅剩約半年壽命。她在6月時於社群平台發文表示身心俱疲，直言：

肺轉移太折磨人了。

希望能從痛苦中解脫。短短17天後，她便在醫院病逝。

茉茉生前留下遺言：

我安靜離開了這個世界，在病魔面前，我努力一次又一次，終於解脫了，我不用再難過了。這世界太美好了，真捨不得啊。我認識了很多好心人與好朋友，感謝你們在我最後的時光給予我的溫暖，也是支撐我忍受痛苦的力量。

儘管身患重病，茉茉仍持續在網路上分享抗癌心路歷程，並對鏡頭豎起大拇指鼓勵病友堅強面對病魔，因此被網友譽為「勇敢的茉莉花」。

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