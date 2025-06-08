日本男5年來每日只吃1餐急凍蔬菜　只為換來1張「永不顯老」的臉

你見過為了「看起來年輕」到底能有多拼的人嗎？



他叫Anhon，今年30多歲。為了不老，他每月花掉將近90萬日元（約49345港元）；為了抗衰，他十幾年如一日打針、吃藥、鍛鍊、護膚；但最狠的是，他已經連續5年，每天只吃一頓飯，而且只吃冷凍蔬菜。

不是蔬菜沙拉，不是高端健康餐，而是從冰格裏拿出來的冷凍蔬菜，微波爐一加熱就是他一天唯一一頓正餐。（示意圖，bozhin-karaivanov/unsplash）

不是為健康而是為「看起來年輕」 點圖放大看看兩位在日本掀起熱論的男生的極端生活方式：

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不是蔬菜沙拉，不是高端健康餐，而是從冰格裏拿出來的、毫無食慾的冷凍蔬菜，加點香料，微波爐一加熱，就是他的一天唯一一頓正餐。看起來像「修行」，但他卻說，這是「投資自己」。

從19歲開始 他就不想輸給衰老

Anhon是在19歲那年「覺醒」的。他說：

我發現外貌真的會決定一個人能獲得多少關注、機會和尊重。即使同齡，只要看起來年輕一點，命運就會不一樣。

從那以後，他走上了一條以「永不顯老」為目標的人生路線。他把每一分錢、每一個決定，都圍繞「延緩衰老」展開：

每月去韓國一次做醫美，費用20萬~50萬日元（約10965至27412港元）；

長期服用脱髮藥、抗氧化保健品，每月花費15萬日元左右（約8223港元）；

請私人教練塑形，每次訓練都記錄體脂和肌肉含量；

衣服、香水、護膚、身體護理加起來七七八八每月花費再添10萬+日元（約5484港元）。



他用極致的自律，換一個目標：永遠比實際年齡小十歲。

每天1頓飯 5年不變

很多人以為這種狀態只能堅持一陣子。但Anhon把它變成了常態。他每天吃一頓飯，定時定量，主菜是解凍後的冷凍蔬菜，有時候配點豆腐或雞肉，但絕不多吃。

飲食規律到了「軍規」程度：

不吃早餐、不碰夜宵；

零糖、低鹽、不喝酒；

沒有「美食」概念，也沒有「味道」要求；

純粹是為了讓身體「保持淨化狀態」。



看起來近乎禁慾，他卻說得很輕描淡寫：

吃飯只是維持生理需要，情緒滿足感可以從年輕的外表中獲取。

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Anhon不是特例 日本的「抗老信徒」越來越多了

像Anhon這樣「把自己當項目管理」的人，在今天的日本，並不稀奇。另一個抗衰代表人物——Aki，33歲，看起來像23歲。他同樣投入巨資，從生活方式、飲食習慣、心理建設，到醫美干預，制定了完整的「青春系統」。

Aki堅信：

年輕是一種權力。

這不是誇張，而是他親身經歷後的總結。23歲那年，他被上司評價「你髮際線太高，看起來真老」，不久女友也提出分手。那一刻他意識到：社會的眼光，真的在獎賞那些「看起來年輕」的人。從此他下定決心：絕不因為「顯老」而被邊緣化。

但並不是所有人都買賬。Anhon和Aki的故事在網絡上走紅後，日本網友的反應卻很分裂。有人敬佩：

他們的堅持確實帶來了實際成果。現在這個社會，年輕=機會。

但也有人直言：

吃冷凍菜每天只吃1頓？你真的覺得身體會好嗎？這不是保養，是慢性傷害。

更有評論指出：

>過度追求外貌年輕，只會加劇焦慮。一旦你無法控制年齡變化，就容易陷入自我否定。

甚至有心理專家發出提醒：

當你把年輕當作唯一價值，自我認同就會隨年齡崩塌。

寫在最後：你要年輕，還是要自由？

Anhon每月花90萬日元，只吃冷凍蔬菜，不是為了健康，不是為了長壽，而是為了「看起來年輕」。但真正的問題不是他花了多少錢、做了多少努力，而是如果社會沒有那麼看重年輕，他還會這樣做嗎？

也許你羨慕他們的外貌，但更應該問的是你願意用多少「生活」去交換那張「年輕的臉」？

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