自攜海鮮加工！呻椒鹽瀨尿蝦無味肉霉　港男仲嫌環境差反惹網民鬧

不少人愛自攜海鮮到食肆加工，有港男到九龍區某熟食中心，到食店加工4款海鮮，包括龍蝦、瀨尿蝦、蟶子及肉蟹，加工費用加小菜及飲品收$578，但港男大呻椒鹽瀨尿蝦「完全冇椒鹽味」，鑊氣不夠「肉係濕濕霉霉」，豉椒蟶子煎米粉底竟然沒有芡汁。除了烹調質素令他大失所望，現場環境亦令他失去胃口，他批評是全香港最污糟嘅熟食市場，地下濕濕立立燈光昏暗，晚飯時間更任人食煙」，於是在網上公審。



有網民認為賣相差，不過也有不少人指樓主「唔識食」，「斑馬瀨尿蝦啲肉質係霉霉哋」，認為海鮮肉霉是「買得唔靚」，和烹調品質關係不大。



樓主批評瀨尿蝦係完全無椒鹽味，鑊氣不足令肉變得濕濕霉霉。（Facebook圖片）

有港男在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上發相及發文，大呻「人生真係未試過食一餐海鮮覺得咁X差」。他指早前在九龍區某熟食中心，他自攜４款海鮮到食店加工烹調，包括有龍蝦、瀨尿蝦、蟶子及肉蟹，食店每款收100元加工費，樓主加了個小炒王，連同4枝汽水一共收578元。

樓主呻椒鹽瀨尿蝦無椒鹽味 鑊氣不夠致肉霉

樓主認為煮得好食也不算貴，可是「瀨尿蝦我要椒鹽係完全冇椒鹽味，仲要唔夠鑊氣搞到入面啲肉係濕濕霉霉，豉椒蟶子我要煎米粉底，竟然可以冇芡汁」、「真心想問啲點出嚟做生意？」。

4款海鮮的加工費用連小菜及飲品收$578。（Facebook圖片）

樓主不滿豉椒蟶子沒有芡汁。（Facebook圖片）

樓主大呻「人生真係未試過食一餐海鮮覺得咁X差」。（Facebook圖片）

除了烹調問題，樓主認為環境也強差人意，「呢個熟食中心真係可能全香港最污糟嘅一個，地下濕濕立立，燈光昏暗，晚飯時間仲要係可以任人食煙」，認為十分離譜，認為「祝佢好運」，這種食店會讓市場淘汰。

樓主亦批評環境強差人意，地面濕立。（影片截圖）

帖文引來不少網民留言，有人批評「賣相很差」、「瀨尿蝦啲椒鹽明顯唔夠，個米底嗰個炒得又真係乾過龍」。

網民反鬧樓主「唔識食」

不過也有不少人反鬧是樓主的問題，「班馬（斑馬瀨尿蝦）嘅肉本身就係霉肉，點煮都係霉肉，正常食開瀨尿蝦嘅人係唔會買班馬食」、「瀨尿蝦啲肉霉係因為你買得唔靚，唔關餐廳事嘅。其他餸啲賣相都正常呀，同埋去得呢類大排檔地方可以點乾淨呢」。亦有人認為加工費不算貴，「100蚊一個送油料錢算係平啊，質素就真係好難保證」。