滅蟑｜夏天為大地帶來曱甴！專家警告3大日常習慣　恐養出蟑螂窩

隨著氣溫逐漸攀升，許多人開始感受到家中蟑螂與果蠅問題的加劇，高溫潮濕的環境不僅讓人感到悶熱不適，也為這些害蟲提供了理想的繁殖條件。各種看似無害的日常習慣，往往成為蟑螂大量滋生的溫床，許多家庭可能並未意識到，平時便利的收納方式或廚房處理習慣，其實正默默助長著這些「不速之客」的入侵。



隨著氣溫逐漸攀升，許多人開始感受到家中蟑螂與果蠅問題的加劇。（AI生成圖片）

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根據日本生活資訊媒體《サンキュ！》報導，擁有10年整理收納經驗的「整理收納顧問」小竹美代，特別針對居家常見的3大行為提出警示，包括「把紙箱作為收納工具」、「放任食物氣味殘留」以及「沒有及時清理廚房水槽的生廚餘」，都是讓蟑螂落地生根的高風險行為，她提醒，這些行為不僅普遍存在於家庭生活中，更容易在夏季時節養出蟑螂窩，建議民眾應儘早檢視並改善相關習慣，以降低家中蟑螂滋生的可能。

文章指出，許多人習慣將網購收到的紙箱重複利用，當作收納盒或臨時抽屜使用。這種做法雖然具備便利與環保的優點，卻也潛藏蟑螂滋生的風險，小竹美代解釋，紙箱內層的波浪狀結構具有良好的保溫效果，對蟑螂來說無疑是理想的棲息環境。

若長時間在家裡堆放紙箱，再加上夏季濕熱的氣候，等同在家中幫蟑螂「蓋房子」，因此建議紙箱在拆封後應立即回收處理，避免成為蟑螂藏身與繁殖的溫床。

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其次，食物氣味的殘留也是吸引蟑螂的重要因素，台灣中興大學農業暨自然資源學院副院長、昆蟲系教授黃紹毅曾指出，預防居家蟑螂與螞蟻的根本方法，就是「家中不要有太多食物殘渣」，尤其是廚房區域，只要沒有食物殘渣，就不會吸引蟑螂前來。

小竹美代提醒，喝完的啤酒罐以及洋蔥是蟑螂特別偏好的食物來源，啤酒殘留的香氣對蟑螂極具吸引力，若空罐未即時清洗回收，便會成為蟑螂的最佳餌場，她提醒，啤酒罐在飲用後應立即清洗並回收處理，至於洋蔥的氣味同樣會吸引蟑螂，廚餘中的洋蔥外皮等應及時清理，尚未使用的洋蔥則建議冷藏存放，以減少因氣味外露而引來蟑螂的風險。

最後，不少家庭在料理時，習慣將食物殘渣隨手丟進水槽濾籃或濾網，等到晚餐結束後再一併清理，甚至有些人會數天才處理一次，這樣的行為等同於幫蟑螂準備自助餐。

小竹美代建議，每次下廚後應立即清理水槽濾籃、濾網，特別是在每天最後一次下廚後，更要徹底清潔廚房水槽、料理區與烹飪區，避免食物殘渣與廚餘殘留，加劇蟑螂滋生的風險，此外，廚餘桶應確實蓋緊桶蓋，以防止氣味外洩，最好每日清倒廚餘。

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文章中也提到，許多人誤以為只要在盛夏來臨前做好準備即可，但事實上，從梅雨季到初夏這段期間，正是蟑螂由幼蟲成長為成蟲的關鍵時機，若未及時改善居家環境，等到氣溫進一步升高，家中就極有可能出現蟑螂大量滋生的情況。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】