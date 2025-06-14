羽衣甘藍特別多蟲？台Costco買回家第2次煮才驚見「巨大蠶寶寶」

美式賣場Costco（開市客）的商品種類齊全，價格又實惠，總是吸引不少消費者光顧。



日前有一名台灣女網友在Costco買了羽衣甘藍葉，沒想到竟然發現上頭出現一隻「蠶寶寶」，讓她不知所措。貼文引起熱議，不少人安慰地說：

沒農藥很健康。

一名台灣女網友在Costco買了羽衣甘藍葉，回家第二次煮才發現有一隻「巨大蠶寶寶」在蠕動。（Facebook@Costco好市多 商品經驗老實說）

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這名女網友在臉書「CostcoCostco 商品經驗老實說」PO出一段影片，她說日前從Costco買了羽衣甘藍葉回家分兩次煮，第一次煮的時候沒有什麼異樣和發現，但第二次就看到葉子上有一條相當大隻的蟲在蠕動，讓她傻眼又害怕。

從影片中看到這隻蟲身體的顏色和葉子都是綠色，兩者幾乎融為一體，不仔細看真的看不出來，這也讓原PO當下不知該如何處理。

不少人看了打趣地說：

「養起來，變成蝴蝶或是蛾就很可愛了」

「真的要養起來，這麼肥，可愛」

「優質蛋白質」

「買菜還附贈品」

「好肥喔！賺到可加菜了」



還有網友建議直接拿到戶外放生就好，不用太緊張。

多數人安慰原PO至少蔬菜沒有農藥：

「沒有農藥」

「有機的」

「把菜蟲拿掉，然後水洗乾淨就好，真的不用太訝異，因為非常正常」

「沒有農藥很好啊！把菜蟲拿掉就好，妳怕蟲的話可以買添加農藥的」

「果然是天然無毒的蔬菜」

「蟲敢吃代表無藥」

「無農藥，讚啦」



還有內行網友分享經驗：

羽衣甘藍菜本來就很多毛蟲，全綠蔬菜皺摺又多，容易躲藏，買回來趁新鮮洗乾淨，趕快搶在毛蟲還沒長大前吃完才是王道。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】