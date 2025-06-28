夏天到了，蜱蟲也來了。



蜱蟲每年5月至7月最活躍，近期有人身上突然發現了小黑點，粗看還以為是長了新的色素痣或是皮膚不小心抓破的結痂改變。

注意了！千萬別抓！抓了會加速感染！容易被傳播多種傳染病！

蜱蟲完整防護指南：吸血可達數小時嚴重可致命 但千萬不能用手拔（01製圖）

【懶人包】點圖放大看蜱蟲防護及被咬後處理方法教學部分：

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一、蜱蟲：名副其實的「吸血鬼」

蜱蟲呈紅褐色或灰褐色，長卵圓形。存在廣泛，「綽號」很多，民間俗稱「扁蝨」「壁蝨」「草爬子」「狗豆子」等。

蜱蟲是節肢動物，屬於蛛形綱，身體無節，若蟲和成蟲有四對腿，幼蟲有三對腿。它們是一種專性吸血的體外寄生蟲，以一個或多個宿主（包括哺乳動物、鳥類、爬行動物和人類)的血液為食，完全依靠宿主完成生命週期。

繼蚊子之後，蜱蟲是人類疾病的第二大傳播媒介。不吸血時，才米粒般大小，吸血後可如黃豆大小，大的可達指甲蓋大。堪稱「吸血鬼」！

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二、蜱蟲叮咬後會出現哪些表現？

1.局部症狀：

蜱蟲叮咬後最常見的反應是叮咬處可能出現輕微的紅腫、搔癢、疼痛感，部分叮咬區域出現硬結、丘疹或潰瘍結痂改變。因為蜱蟲吸血過程可能會持續數小時，也可能被發現的時候，蜱蟲還沒有脫落，外觀就是一個越來越大的黑色皮疹。

繼蚊子之後，蜱蟲是人類疾病的第二大傳播媒介。不吸血時，才米粒般大小，吸血後可如黃豆大小，大的可達指甲蓋大。堪稱「吸血鬼」！

2.過敏風險，嚴重可致命：

部分敏感個體在被蜱蟲叮咬的過程中，可能會因為蜱蟲的毒液出現過敏反應，例如後續出現蕁麻疹，嚴重者可能出現呼吸困難、過敏性休克等情況。

3.蜱麻痺風險

甚至部分蜱蟲唾液毒素在蜱叮咬人體後4-7天開始引發「蜱麻痺」的情況，也就是大部分這類患者可能出現雙下肢進行性肌無力、步態不穩。肌無力的症狀逐漸慢慢波及上肢、顱神經等，甚至可能出現呼吸肌無力，若不介入最終可能導致患者死亡。在蜱麻痺出現前，部分患者會出現感覺異常、乏力、易激惹、躁動、肌痛等前驅症狀，但通常無發熱，沒有神經感覺或認知改變，所以一旦出現了明確的蜱蟲叮咬跡象，後續一周內都需要重點關注有無「蜱麻痺」的風險。

4.疾病傳播的風險

蜱蟲叮咬也可能導致一些疾病的傳播，例如：

萊姆病（通常容易出現關節炎、神經系統損傷）；

森林腦炎（一種病毒性疾病，可導致腦膜炎、癱瘓甚至死亡）；

發燒伴隨血小板減少症候群（嚴重時可致多重器官衰竭）；

其他（巴貝斯蟲病、蜱傳回歸熱等）。



5.改變過敏體質的風險：

另外，蜱蟲叮咬可能會改變患者的過敏體質，使得部分人在蜱蟲叮咬後可能對某些紅肉過敏（紅肉主要是指牛肉、羊肉、豬肉等），導致進食紅肉後可能存在遲發性過敏反應。

【延伸閱讀】女子被蜱蟲咬腳竟喪命 日本爆全球首例「人類感染Oz病毒死亡」（點圖放大瀏覽）：

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三、蜱蟲容易在什麼季節？哪些區域出沒？

蜱蟲活動受溫度和濕度影響顯著，春季和夏季特別每年5月至7月是蜱蟲叮咬和蜱蟲傳播疾病的高發期。蜱蟲多在白天活動，尤其是清晨和傍晚，此時溫度和濕度較適合其尋找宿主。

蜱蟲偏好出沒在草地、灌木叢、森林邊緣、牧場及農田等植被茂密、宿主（鼠類、家畜）豐富的區域；人工環境如城市公園、綠化帶、寵物活動區等也可能存在蜱蟲，尤其是寄生在犬類體表的微小牛蜱。

最容易被蜱蟲叮咬的高危險群主要是農民、採茶工人、林業工作者等長期接觸野外環境者；但近年來隨著戶外旅遊和露營活動大熱，進入山區、林地的遊客，特別是兒童遊客也經常被報告遭蜱蟲叮咬。

蜱蟲偏好叮咬皮膚薄且隱密的部位，如頭皮、耳後、腋窩、腹股溝、腳踝等，兒童皮膚嬌嫩更容易被叮咬，所以一定要注意防蜱蟲！

四、遇到蜱蟲怎麼辦？

遭遇蜱蟲叮咬：冷靜！勿拔！一旦發現皮膚上有正在吸血的蜱蟲（可能像小黑痣或小血痂），禁止以下錯誤操作：

用手硬拔（易致口器斷裂體內）；

拍打、捏爆蟲體（增加病原感染風險）；

火燒、塗油/酒精（刺激蜱蟲分泌毒素）；



正確移除蜱蟲的步驟：

準備工具：優先使用尖頭鑷子（醫用細鑷或專用除蜱鑷子）。若無，可用細線或牙線替代。

精準夾取：用鑷子盡量貼近皮膚表面，穩穩夾住蜱蟲的頭部或口器根部。避免夾到鼓脹的腹部（防止擠壓）。

垂直向上，穩定發力：保持鑷子垂直於皮膚表面，用穩定、均勻的力度將蜱蟲筆直向上緩慢、持續地拔出，切忌旋轉、扭動或左右搖晃。

檢查完整性：移除後，仔細檢查蜱蟲是否完整（口器是否殘留皮膚內），並檢查皮膚叮咬處有無殘留。

處理傷口：用肥皂水（或碘伏、酒精）徹底清洗叮咬部位及雙手。

處理蜱蟲：可將取下的蜱蟲用膠帶緊緊黏住、放入密封容器或用酒精浸泡處死。不建議徒手捏死。若後續就醫，可將蜱蟲帶給醫生以便辨識種類。

記錄時間：記住被叮咬的日期和時間，密切觀察後續反應。



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移除蜱蟲後：密切觀察，及時就醫

注意觀察蜱蟲咬傷的危險訊號（潛伏期3-30天）：

皮膚症狀：叮咬處持續紅腫、潰爛，或出現遊走性紅斑（「牛眼狀」紅圈）。

全身症狀：發燒（＞38℃）、頭痛、肌肉酸痛、疲倦。嚴重併發症：意識模糊、出血傾向（鼻血/牙齦出血）。



如出現下列情況應立即就醫：

蟲體未完整取出；

72小時內出現發燒/皮疹；

兒童/老人/孕婦被咬；

身處蜱傳疾病高發生區（如山區、林場）；

出現「牛眼徵」紅斑；

傷口化膿或全身不適。



五、科學防護：遠離蜱蟲三原則

戶外防護：物理與化學屏障結合

穿淺色長袖衣褲，並紮緊袖口、褲腳，以做好物理防護；

在裸露的肌膚上噴塗含15%避蚊胺的驅避劑，可有效防護約4小時；

對鞋底、褲管等容易接觸地面及草叢的部位噴灑擬除蟲菊酯類殺蟲劑；

減少在草地、灌木叢、樹林等環境的停留時間，不要直接坐臥草地。



歸家檢查：細節保安全

及時淋浴，沐浴時要專注檢查頭皮、耳後、腋窩、腹股溝、臀部等隱密部位；

定期為寵物驅蟲，同時仔細檢查寵物的體表。



環境治理：源頭滅隱患

清理庭院及週邊的雜草，保持環境乾燥整潔；

填塞禽畜圈舍的縫隙，定期噴施藥劑於物體表面，使藥物能長時間附著，達到長效防制病蟲害的目的。



蜱蟲雖小，但危害巨大，請轉發蜱蟲防護指南，讓更多人掌握科學防護知識，遠離「吸血刺客」 的致命威脅！

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