蚊叮蟲咬｜蚊子叮咬奇癢無比還腫起？6止癢偏方恐傷皮膚引發感染

夏季高溫炎熱，每到公園或傍晚時分，就會有蚊子靠近，人們不知不覺就叮咬，導致奇癢無比！



台灣一名中年婦女就被蚊蟲叮咬，不斷搔抓，她想到大蒜辛辣、刺激有消毒作用，於是把大蒜搗成蒜泥後塗抹在傷口處，結果痛得受不了到皮膚科求診，醫師發現叮咬處已經不是一個包，是紅腫發炎，甚至局部細菌感染導致潰爛，如果沒有積極處理，再嚴重就要蜂窩性組織炎了。

蚊子在耳邊怎麼打？4招教你如何吸引、消滅蚊子👇👇👇

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皮膚科醫師破解6偏方 別讓皮膚更慘

台灣台北醫學大學部立雙和醫院皮膚科翁子玉醫師表示，夏天是戶外活動的旺季，不少人會用偏方想快速止癢。但有些方法不但無效，還可能刺激皮膚、延長癒合時間，甚至引發感染！

1. 用指甲壓「十字紋」止癢：對止癢消炎沒幫助

2. 擦肥皂水：鹼性成分恐刺激皮膚，引發乾裂與過敏反應

3. 塗大蒜（蒜泥）：刺激性強，可能導致紅腫潰爛甚至蜂窩性組織炎

4. 塗生薑片：辛辣成分易刺激皮膚，可能引起皮膚炎

5. 抹鹽巴：刺激傷口

6. 擦酒精：酒精會讓皮膚乾裂，破皮後使用恐引發刺痛



翁子玉提醒要留意各類蚊蟲對皮膚的侵擾，其實叮咬處第一時間如果有做兩件事，就可以緩解。

▼6種夏天常見蚊蟲咬傷症狀、治療方法（按圖👇👇👇）

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蚊子叮咬2招緩解法：

- 避免搔抓

- 清水沖洗、冰敷



出現這些症狀請儘速就醫

蚊蟲叮咬大多是輕微皮膚反應，但若出現以下情況，恐是過敏或感染反應，應儘快就醫處理：

- 紅腫

- 丘疹

- 水泡

- 水腫

- 發燒



若出現上述過敏反應，應儘速就醫，勿聽信網路謠言與偏方，極可能導致感染，輕則發炎，重則細菌入侵擴散，甚至住院治療。

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正確防蚊這樣做

- 清除積水容器（滋生源）

- 定期巡查居家環境維持整潔

- 可穿著淺色長袖衣褲、身體裸露部位塗抹防蚊藥劑

- 選用適合防蚊藥



防蚊液怎麼選？看成分也要看年齡

先釐清使用對象、使用地點、使用時間，依照所含安全有效化學成分的不同，台灣衛福部疾管署分為三類：

- 含有diethyltoluamide/DEET（待乙妥/敵避）：建議成人DEET濃度≦50%的防蚊藥劑，兩個月以上孩童，使用DEET濃度為10%至30%的防蚊藥劑，且回到室內後要清洗乾淨。

- 含有picaridin（派卡瑞丁）：僅適用於2歲以上孩童。

- 含有IR3535（伊默克）：僅適用於2歲以上孩童。



年齡兩個月以下的嬰兒，含有DEET、picaridin或IR3535成份之防蚊藥劑並不適用，建議使用外在遮蔽的方式（例如淺色長袖衣褲及蚊帳）防止蚊蟲叮咬。

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天然不等於安全 精油防蚊液這樣用才對

市售精油類防蚊液大多會添加薄荷、樟腦、或檸檬桉醇PMD，儘管部分標榜天然，但這類成分可能對幼兒神經發展造成影響或刺激，三歲以下幼童不建議使用，蠶豆症患者恐引發溶血反應禁用。

至於一般成人，因為精油類防蚊成分易揮發，效果持續時間較短，因此使用此類防蚊液的民眾必須勤勞補擦。

另外比較少人注意到的是，環境部核准含有DEET的防蚊藥劑，有些可噴灑於居家環境如紗窗、紗門上，或於戶外登山、露營時，噴灑於帳篷，避免蚊蟲跟隨進入，達到防蚊效果，但應避免噴灑於皮膚、衣物上。

建議選購防蚊液前先從成分、濃度等方面做功課，並確認其適合的使用對象，才能不傷害身體又能有效防蚊。

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如何正確使用防蚊液

- 噴灑或塗抹在皮膚裸露處，才能在皮膚表面形成保護膜以預防蚊蟲叮咬。

- 防蚊液中DEET、picaridin或IR3535的濃度與藥效持續時間有關，較高濃度能提供較持久的防蚊保護。流汗較多或發現蚊子開始在身邊盤旋聚集時，則建議應要補擦了。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

