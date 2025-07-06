內地大媽搭巴士無撳鐘！怒斥「怎麼不停車」稱要投訴　車長1句KO

搭乘巴士或小巴等交通工具時，下車要「撳鐘」是常識吧！有巴士司機分享日前遇到內地大媽乘客，於到站時未有撳鐘，只從上層大叫「有落！停車呀師傅！」，他未有理會，然後「照規矩飛站」。其後大媽氣憤質疑他不停車，稱「在我們那邊（內地）喊一聲就行了！」，又批評他態度欠佳，揚言要投訴他。



樓主聞言冷靜地指着自己員工編號，以及旁邊投訴熱線電話，然後說出1句話，大媽立馬被懟得無言以對，最後「灰頭土臉」在下個站下車。他事後不滿稱「其實喺邊度生活，就要守返邊度嘅規矩，呢啲係基本尊重同常識」，引來網民激讚，「有禮又淡定，好嘢」。



有巴士司機遇大媽乘客「無撳鐘」，過站後反指他不停車，更揚言要投訴。（示意圖／資料圖片）

大媽搭巴士無撳鐘 司機按規矩「飛站」

該巴士司機在threads帳號發帖，無奈稱「揸緊巴士最怕遇到啲咩？就係啲唔識規矩又大聲夾惡嘅人」。樓主分享日前駕駛巴士即將到站，突然聽到上層傳來女人大聲叫喊：「有落！有落！停車呀師傅！」他查看客鐘燈未有亮起，「咁我梗係照規矩飛站啦」。

大媽怒嗆：在我們那邊喊一聲就行

其後1名大媽怒氣沖沖，以普通話質問樓主：「師傅你怎麼不停車啊？我都喊下車了！」他隨即反駁「小姐，落車要撳鐘，唔係大叫就得㗎」，不過大媽卻表示「在我們那邊（內地）喊一聲就行了」，又批評樓主態度欠佳，揚言要投訴他。

大司機這樣說將大媽秒KO

樓主於是以半鹹淡普通話對大媽說：「要投訴是嗎？來，我幫你」，先指着自己員工編號和旁邊投訴熱線，再稱「記得跟他們說，是你自己沒有按鈴，然後在車長開車時衝到前面大聲吵鬧，影響行車安全，他們會很重視的」，大媽瞬間被懟得無言以對，最後「灰頭土臉」在下個站下車。樓主認識「喺邊度生活，就要守返邊度嘅規矩」是基本尊重和常識，揶揄大媽「你估全世界都圍住你轉咩？」

樓主提醒大媽下車要撳鐘，對方竟稱「在我們那邊（內地）喊一聲就行了」。（《我也是媽媽》劇照）

有網民批評大媽乘客無賴，「正常人去旅行學當地文化，大陸人去旅行就要當地人遷就他們」、「唔知點解啲大陸人咁鍾意我哋就返佢哋習慣」、「直接車佢去下個站先開車等佢行餐死，下次佢就會記得撳鐘㗎啦，總有班蛋散覺得司機識通靈知佢哋諗乜咁」。

網民激讚司機有禮又淡定

有人則留言揶揄大媽，「『在我們那邊』，咁你宜家喺邊呀？唔係喺你們那邊吖嘛」、「在我們那邊....咁你唔返去你那邊」、「唔好帶上面嗰套落嚟啦，香港投訴之都，訓練到唔X驚㗎啦」，同時讚揚樓主應對得體，「支持車長」、「有禮又淡定，好嘢」。

（threads＠driverdaily1）