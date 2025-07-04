1999年末日預言回顧「他」決心辭職追夢　卻因此聲名大噪晉身頂流

【日本地震預言】日本漫畫家預言龍樹諒（竜樹諒）今年7月5日日本將發生毀滅性災難，引發港、台等地居民憂心。提到日本預言的「元祖」，許多日本人腦中浮現的是1999年7月世界末日預言。有不少人真心相信人類滅亡之日將至，也有日本藝人深信預言，進而改變人生。



日本漫畫家預言龍樹諒（竜樹諒）今年7月5日日本將發生毀滅性災難，引發港、台等地居民憂心。（Reuters）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 8

已故作家五島勉1973年出版的《諾斯特拉達姆斯的大預言》，是根據16世紀法國醫師兼占星術師諾斯特拉達姆斯（Nostradamus）的預言集所做的解釋與重構。書中預言：「1999年7月，恐怖大王將從天而降」，令人印象深刻，該書出版的時候引發熱議，到了預言指的1990年代，更是引發一波討論。有人辭職回鄉，有人鼓起勇氣連續告白，希望在末日之際至少有人陪在身邊，還有人把保險都解約盡情花用。

雜誌《女性自身》報導日本藝人回顧當年，搞笑藝人搭檔「三四郎」成員小宮浩信說，他原是為考上好大學，每天苦讀10小時的認真學生。因為深信諾斯特拉達姆斯的大預言，在高中二年級時留班。他回憶，那時候認為：

「再念一年書、做什麼都一樣，反正地球都會毀滅，爸媽也這樣說。那念書也沒意義，這一年就好好開心玩吧！」



【相關圖輯】旅遊達人斷言7/5當日「最大新聞非地震」不忘呼籲：做好最壞打算（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

也有因為相信預言，迎向更好的人生。日本人氣樂團「可苦可樂（コブクロ）」成員小淵健太郎（小渕健太郎），多年前在電視節目分享過往經歷。小淵原本是公司業務員，因為相信「地球即將滅亡」的預言，決定「如果今年不做自己想做的事，就沒機會了」，真的在1999年1月第一天上班就辭掉工作。如果他仍繼續當普通上班族，或許就沒有在樂壇大放異彩的天團「可苦可樂」。

另一個音樂人的故事也十分動人。曾是樂團「鬱金香」一員的創作歌手財津和夫，在1989樂團解散前，於京都的演唱會上，對粉絲呼籲：「1999年，如果地球或日本還沒有因為核爆、核戰或其他事件毀滅，我想舉辦一場聚會。」現場約定，地點在金閣寺正門前，時間是1999年9月9日早上9點9分9秒。

【相關圖輯】龍樹諒預言懶人包「13個夢已成真」7/5海底隆起新大陸連結港台菲?（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 25

這段話最初被認為只是開玩笑，但1999年7月平安無事，9月9日早上許多熱情的粉絲真的依約前往金閣寺，約有1000人到場。財津也在鏡頭前現身，與粉絲寒暄，實現了承諾。

五島勉後來接受媒體訪問時說，對當年因為他的預言而受創傷的孩子，感到很抱歉。報導說，災難雖然與我們息息相關，但人生不應過度受所謂「預言」擺布。保持理性，活在當下，才是最務實的選擇。

日本漫畫家預言龍樹諒（竜樹諒）今年7月5日日本將發生毀滅性災難，引發港、台等地居民憂心。（ABEMA）

延伸閱讀：

高耀太申智才認要婚了...小7歲未婚夫自曝離過婚有女兒！還被爆昔劈腿、霸凌

「2025大稻埕夏日節」8月登場 首場由動力火車開唱

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】