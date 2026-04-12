【香港買樓邊區好？／買樓避伏】香港有18區，但買樓應該要選哪一區？連登討論區近日熱議「全港最伏居住地區」，當中屯門掃管笏、大埔白石角、將軍澳日出康城、九龍東啟德等5大地區榜上有名，其中1區更是公認的「伏中之伏」。



不過也有網民認為，買樓居住最重要是自己住得舒服，「想乜都有咪畀多啲錢，買樓自己諗」。



香港有18區，但買樓應該要選哪一區？（資料圖片）

香港這區公認居住環境最差？有網民在連登討論區以「掃管笏、白石角、跑步區（九龍東啟德）」是否近年3大伏區？」為題發文，討論「香港最伏地區」，並「拋磚引玉」列出屯門掃管笏、大埔白石角及九龍東啟德2大問題，包括「無交通」、「無配套」，直指「要乜無乜，有冇新區伏過佢哋？」。

網民熱議「香港5大伏區」！屯門掃管笏公認「伏中之伏」

帖文引來網民激辯「香港最伏地區」誰屬。《香港01》根據網民意見，綜合出「香港5大伏區」，除了屯門掃管笏、大埔白石角和九龍東啟德，將軍澳康城及西貢西沙都榜上有名，主要因為「交通」和「社區配套」不足，當中屯門掃管笏是公認的「伏中之伏」。

香港最伏地區第5名：九龍東啟德（網民稱「跑步區」）

香港最伏地區第5名：九龍東啟德。（資料圖片）

香港最伏地區第5名：九龍東啟德。（資料圖片）

網民指出，「跑步區衰極叫市區」、「跑步區起碼firm會有鐵（港鐵站）」。

香港最伏地區第4名：大埔白石角

香港最伏地區第4名：大埔白石角。（資料圖片）

香港最伏地區第4名：大埔白石角。（資料圖片）

網民表示，「（最伏地區）有排都未輪到白石角，成條海旁環境清幽，旁邊中大，大把學生不缺租客，20分鐘shuttle 已經出到沙田，北上坐幾個站已經到，地鐵站又準備起」、「白石角而家喺垃圾，不過之後有地鐵站就唔同講法」。

香港最伏地區第3名：將軍澳康城

香港最伏地區第3名：將軍澳康城。（資料圖片）

香港最伏地區第3名：將軍澳康城。（資料圖片）

網民認為「康城呢個地方都唔使幻想會有咩新發展」、「大方向都係發展北部都會區，仲住西貢，康城嗰頭注定食唔到紅利」。不過有網民辯護，「康城點都叫鐵路盤又新又全私樓，九龍同港島康城贏晒啦」、「康城衰極都叫有個商場同半條鐵，點都唔伏得過白石角」。

香港最伏地區第2名：西貢西沙

香港最伏地區第2名：西貢西沙。（資料圖片）

香港最伏地區第2名：西貢西沙。（資料圖片）

網民指出，「西沙唔使幻想會有咩新發展」、「西沙最X伏，交通問題死症嚟」。不過也有網民認為西沙以樓價來說未算「最伏」，「西沙頭幾期，一手全新樓先萬1至萬2蚊，隔涉冇交通少配套呢啲已經打晒入個價錢度，萬4都追貨嗰班，我認同係伏」。

香港最伏地區第1名：屯門掃管笏

香港最伏地區第1名：屯門掃管笏。（資料圖片）

香港最伏地區第1名：屯門掃管笏。（資料圖片）

網民對屯門掃管笏的評論相當尖銳，「掃管笏伏中之最，似深井青龍頭長期低水永不翻身」、「掃管笏實至名歸，一堆新樓1萬唔夠尺」、「掃管芴X夠車位咩」、「掃管笏全港最伏，基本上永不超生」。

網民：最重要自己住得舒服

然而亦有網民認為，買樓居住最重要是自己住得舒服，沒有所謂「最伏」地區，「又要新樓，又要啱價，咁實係遠，想近啲咪舊樓，想乜都有咪畀多啲錢」。