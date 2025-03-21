排隊黨「霸」運輸署　索$900代取籌申領駕照　直擊月賺$9萬之亂象

運輸署去年3月起，於四個牌照事處派發即日籌，原意是緩解排長龍情況。不過，在金鐘的香港牌照事務處，有人早至清晨6時許排隊申請「免試簽發香港正式駕駛執照」，當中不乏是俗稱「排隊黨」的代辦人，放置背囊、櫈仔，甚至是廢紙「霸位」。有市民質疑「排隊黨」打尖，「兩張櫈變五、六個人」，又認為運輸署應禁止代辦及排隊謀利。

有人領取即日籌後轉交給代辦人士，代辦人士再於商場拉客，聲稱半小時完成辦理，索價500元。網上更有人收取900元酬勞，以每張籌號可代辦5份申請，料每星期至少可賺22,500元。記者實測申請流程時，發現兩個人疑似共用一個籌號，更有保安疑似「協助」違反排隊和非排隊人士不准傳遞文件的規定。運輸署回覆表示，如發現有人影響公共秩序，會交警方跟進。



大批市民於運輸署香港牌照事務處未開門前到場，排隊等候領取即日籌。（譚曉彤攝）

大批市民於運輸署香港牌照事務處未開門前到場，排隊等候領取即日籌。（譚曉彤攝）

大批市民於運輸署香港牌照事務處未開門前到場，排隊等候領取即日籌。（譚曉彤攝）

網上預約未來70天長期爆滿 取即日籌

全港四間牌照處，僅得金鐘統一中心的香港牌照事務處，供市民申請「免試簽發香港正式駕駛執照」，即持有香港以外地區的駕照，毋須在香港再考車便能領取香港駕照，申請費用為900元。

每個工作天有100個名額供網上或電話預約，網上系統長期顯示未來70日沒有空位。申請人可到香港牌照事務處領取即日籌辦理，每日上下午分別有80個及60個籌，與申請臨時駕駛執照人士共用名額，每人最多可辦理5份文件。

記者3月初早上6時45分到場，已有近40人排隊。（楊凱力攝）

有人以櫈仔、書包及個人物品霸位，惹來其他市民不滿。(譚曉彤攝)

「排隊黨」索價900元包辦申請 每周可賺逾2萬元

網上有車行、駕駛學校及個別人士表示收費500至900元包辦，分兩次到場排隊遞交表格及取證。以向每名申請人索取900元酬勞計算，每天分上下兩午排隊取即日籌，每次最多辦5份文件計算，預計一名「排隊黨」每星期可賺22,500元。

早上未夠7時，已有近40人排隊，部份人以物件霸位。（譚曉彤攝）

清晨6:45分已逾30人排隊

記者於3月5日早上6時45分到達牌照處門外，近40人排隊。大部份是長者，坐在矮櫈上，亦有人在地上放置櫈仔、書包等霸位，但物主長時間沒有出現。

排頭位的中年女士表示，她為統一中心內一間公司打工。由於申請免試簽發的名額較緊張，一眾「行家」清晨便到場排隊。對於有代辦索價900元，她認為是否合理「見仁見智」：「你諗下我哋晨咁早嚟喎，我哋唔瞓覺同你嚟喎。」

排頭位的女士表示，她為商場內一間公司工作，認為代辦費用是否合理「見仁見智」。（譚曉彤攝）

保安劃出排隊區 有人穿過圍欄坐在第一排

排隊的人愈來愈多，「蛇餅」塞滿了運輸署門前的商場空間。運輸署職員及保安約7時半到場，於相連的電梯口放置圍欄，劃出排隊區，亦有保安員拿着「龍尾」的告示牌。之後有十多人陸續乘電梯到達樓層，拖着行李、蹲下身、穿進排隊區域，大多數坐在第一排的隊頭位置。

排第三行的林先生不滿，大聲喝罵其中一位想「捐」入排隊區的女子。女子指地上的矮櫈屬她擁有，林先生反問「有寫名啊？」，對方大叫「櫈仔仲要寫名……真係痴線㗎喎！」林先生則說：「我都覺得你哋幾痴線啊，咁樣就可以坐入嚟！」女子之後坐在第一行。

市民：問下運輸署係咪容許霸位搵錢！

林先生在台灣留學時考獲駕照，他一星期前到場申請「免試簽發」，今次是來取證。他表示其他地區早已改以網上或自助方式辦證，不明白一眾市民為何仍要清晨到場逼爆排隊，又認為運輸署的安排令代辦人士及「排隊黨」有機可乘圖利。他又批評署方職員及保安目睹有人疑似尖隊，但仍無動於衷：「佢哋仲互相講早晨，好似好熟，日日見咁。」

除了林先生，在場數名排隊人士不滿，有人說：「代辦你一個人坐一個位咪得囉，但你一個人攞四、五張櫈出嚟又打尖。」另一人和應說：「問下運輸署係咪容許咁霸位嚟搵錢囉！」

運輸署派籌原意為減少排隊 常客：提前排隊本末倒置

運輸署牌照處以往沒有派籌安排，導致大批市民長時間等候。署方一年前推出派發即日籌安排，市民領取籌號後可暫時離開牌照處，掃瞄籌上的二維碼得知叫號情況後，再到場辦證。

黃小姐表示不時要為公司客戶申請「免試簽發」。她說舊安排下，只要到場排隊就可辦理。自從需要取籌後排隊情況依舊，更提前至清晨。要是稍遲到場，有機會名額已滿取不到籌號，較以往更難成功辦理。她又說，市民之間的指罵、霸位、尖隊等情況已見慣不怪，她又曾經目睹一名女士第三次到場都取不到籌號，激動落淚。

開𨋢佢哋就捐入嚟，逼下逼下，兩張櫈就變咗5個人、6個人。 黃小姐

職員8時半派發不同顏色的分流卡，識別排隊人士欲辦理的手續。(譚曉彤攝)

8時半派分流卡 職員：投訴可去詢問處

最高峰時超過200人，分了7行排隊。職員8時半派發不同顏色的分流卡，識別排隊人士欲辦理的手續。有市民向職員投訴懷疑有人尖隊，職員說：「等陣間有咩投訴，你哋影晒相、影晒片各樣去詢問處又得。」市民反問為何投訴要到詢問處、等到詢問處9時辦公會否太遲？職員表示她們僅負責派分流卡。

多名市民向派發分流卡的運輸署職員投訴，職員表示要待詢問處處理。（譚曉彤攝）

有人取籌後拉客：我有籌，9點半就可以

至9時牌照處開門，眾人按次序，在電腦系統輸入身份證號碼首四位，取得正式籌號。進入牌照處大廳後，要等待叫號，再排隊等候到櫃枱辦理手續。期間市民可以離開，掃瞄籌號上的二維碼，便能得知叫號情況。如果所持籌號已過，可於該上午或下午的辦公時間期間補辦手續。

部份長者取籌後，到商場下一層交給其中一人，再轉交給一名女子，由她在商場拉客。她上前詢問記者是否要換駕照，着他把證件都交給她，代辦費用500元，又說：「因為我有籌嘛，9點半就可以（辦完）。」

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有人疑一個籌號兩人使用 更有保安「協助」違規

記者又目擊另一名男子，向一名女子付款。該名女子之後帶男子到牌照處，以普通話指示排頭位的女子「等一下他跟你到窗口去」。後來，排頭位女子與男子一同到窗口辦理手續，懷疑違反運輸處每張電腦籌僅供一人使用、不可轉讓的規定。

另外，根據運輸署在現場豎立的「破壞排隊秩序行為」告示，列明排隊後不能傳遞文件或增加申請數量。有保安員解開圍欄，讓持即日籌人士暫時離隊，接過非排隊人士的申請文件，期間保安員更催促「快啲，快啲」。

領取即日籌，等候叫號後，要在牌照處大廳再度排隊等候到窗口辦理。(譚曉彤攝)

有保安員解開圍欄，讓持即日籌人士暫時離隊，接過非排隊人士的申請文件。（譚曉彤攝）

運輸署：影響公共秩序會交警方跟進

運輸署回覆表示，非常關注轄下牌照事務處輪候取籌的情況，並已派員加強巡查。如發現有人影響公共秩序，會交警方跟進。署方又表示，會嚴格核對櫃位使用者的身份，確保每人每次只取一籌，不得轉讓。如發現有違規轉讓或濫用服務，所有籌號即告無效，申請概不受理。

牌照處內列明破壞排隊秩序的行為。 （譚曉彤攝）

早上約十時，已有人霸位等候下午2時取下午籌。（楊凱力攝）

▼ 香港牌照事務處門外早上排隊情況 ▼

