連日來，中國正經歷今年以來最強高溫過程，新疆、山東、河南、浙江、安徽局地氣溫甚至達到了40℃。



這樣的天氣穿什麼衣服出門能既涼快又防曬呢？很多人會覺得淺色系衣服比穿深色系衣服更涼爽，事實真的是這樣嗎？

酷熱天氣｜穿什麼衣服最涼快又防曬？不是白色 愈少布反愈難散熱（01製圖）

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衣服穿對 能更涼快、更防曬

當我們的體溫比周圍環境的溫度低時，人體就會從周圍吸收熱量；當周圍環境溫度低於體溫時，人體會向外輻射熱量。所以夏天穿什麼衣服更涼爽，不僅和衣服的顏色有關，更和當時所處的環境有關。

選擇衣服顏色時，記住這兩個要點：

1. 炎熱室外穿紅色衣服

烈日當頭的室外，穿淺色衣服受到的熱輻射程度相對較小，但淺色衣服吸收紫外線的能力不好，如長時間暴露在戶外反而容易曬傷。

相較之下，紅色衣服除了吸收紫外線，還可以反射傳播熱輻射的紅光和紅外線，這不僅能夠有效減少紫外線對皮膚的傷害，還能幫助身體反射掉部分熱量，從而使人感覺更加涼快。

2. 涼爽室內穿深色衣服

如果是在室內冷氣房，或者夏季的陰天、晚上，這個時候的陽光少，環境溫度比人體的溫度低，選擇穿深色衣服，吸熱快的同時散熱也快，而且吸收的熱量會在體表形成熱冷空氣對流，帶走體表汗液，而汗液蒸發會吸熱，從而讓人感到更涼快。

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衣服越薄越涼快？

很多人認為雪紡衫、速乾衣等看似輕便清涼的料子更涼快，其實棉、麻、絲等天然纖維才是高溫天氣的首選。棉質衣服吸汗，透氣性好；亞麻材質孔隙大，透氣性和吸水性好；絲綢親膚性好，更加輕薄，穿上通體涼快。

此外，夏日不一定穿得越少就越能防暑，只有在皮膚溫度高於環境溫度時，皮膚才能傳導散熱，而當外界氣溫達到或超過人的體表溫度時，皮膚就不能主動散熱，相反還會從外界吸收熱量，讓體溫上升，使人更易中暑。同時，考慮到對流散熱，穿寬鬆一些的衣服會更涼爽，領子、袖口、褲腿等開口部分也不宜過瘦過緊，以利於通風散熱。

悶熱仍將持續，防暑降溫不能鬆懈，若在戶外長時間活動，建議穿着略寬鬆的紅色衣服以應對紫外線，防範中暑發生。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

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